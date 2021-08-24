Хоч й літо добігає кінця, все ще можна насолоджуватися свіжими овочами, фруктами, ягодами та зеленню. Нутриціологиня Анна Біоторіум поділилася цікавим рецептом здорового салату з руколи та лохини. Гайда експериментувати на кухні разом з Ідеї 24!

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Чим корисна рукола? Вона містить залізо, вітамін С, вітамін К, фолієву кислоту, кальцій, калій, магній.

Салат з руколи та лохини: смачний рецепт

Інгредієнти

2 жмені свіжої руколи;

3 столові ложки розмороженої або свіжої лохини;

1/4 середньої моркви;

1 столова ложка насіння конопель.

Для заправки:

2 столові ложки апельсинового соку;

1 столова ложка оливкової олії;

Сіль і перець – на ваш смак.

Знову й гадки не маєте, що ж сьогодні приготувати? Макарони – завжди чудова ідея, адже існує тисячі рецептів. Тож потіште себе та своїх рідних продукцією від бренду “Тая”.

Спосіб приготування:

Моркву натріть на грубій тертці, а руколу для зручності можна пощипати на дрібніші шматочки. З'єднайте усі інгредієнти для салату, заправте їх соусом та усе добре перемішайте.

Смачного!

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Детокс салат з руколи / Фото instagram

Текст публікації Анни Біоторіум:

Рукола містить залізо, вітамін С, вітамін К, фолієву кислоту, кальцій, калій, магній. Дуже рекомендую зберегти рецепт і приготувати цей салат.

Інгредієнти:

2 жмені свіжої руколи

3 ст. розмороженої або свіжої лохини

1/4 середньої моркви (на тертці)

1 ст. ложка насіння конопель

Для заправки:

2 ст. ложки апельсинового соку

1 ст. ложка оливкової олії

Сіль і перець на ваш смак

Приготування:

Змішуємо все для салату. Розводимо інгредієнти заправки. З'єднуємо.