Сьогодні поглянемо на борщ трішки під іншим кутом. Що ж про нього говорять нутриціологи та дієтологи? Так, Надя Андрєєва впевнена, що користь супу, який, до слова, внесли у перелік найсмачніших у світі, залежить від того, як саме його приготувати. Тому він може мати як негативний вплив на фігуру, так й позитивний.

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Як не варто варити борщ, якщо ви на дієті (на думку Андрєєвої)

приготувати бульйон на неорганічному м'ясі;

обсмажити цибулю і моркву на рафінованій соняшниковій, соєвій або кукурудзяній олії;

додати кілька ложок борошна, щоб суп був густішим;

покласти у борщ пів кілограма картоплі;

подати з неорганічною сметаною.

Секрет корисного борщу за версією Наді Андрєєвої

За словами нутриціологині, вона готує овочевий борщ або на кістковому бульйоні з кісток тварин, які все життя паслися на пасовищі. Додає цибулю, моркву та буряки. А ще корінь і стебла селери, зелений перець, багато петрушки, кріп та різні коріння. Не обходиться без квасолі (білої або коричневої). Замість картоплі Андрєєва використовує корінь селери. Якщо хочете ситніший борщ, можна додати кокосові вершки чи йогурт, але не сметану.

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Рецепт борщу від нутриціологині Наді Андрєєвої / Фото instagram

Текст публікації Наді Андрєєвої:

Борщ – шкідливо чи корисно? Нещодавно у коментарях під одним із постів дівчата обговорювали тему зривів. Одна з дівчат залишила такий коментар: "ось уявіть собі дівчину, яка збирається їсти салати та броколі і через два дні зривається й опиняється перед тарілкою борщу із хлібом". У моїй голові виникло кілька запитань:

Чому в нашому суспільстві здорове харчування асоціюється тільки з салатом та броколі? Чому борщ обов'язково має бути поганим? Борщ як і печиво і хліб – може впливати як позитивно для здоров'я, так і ​​негативно. Все залежить від того, як він приготовлений і з яких продуктів.

Є кілька способів зіпсувати борщ:

взяти неорганічне м'ясо та зварити бульйон

обсмажити цибулю і моркву на рафінованій соняшниковій, соєвій або кукурудзяній олії

додати туди пару ложок борошна, щоб суп був густішим

покласти в борщ пів кілограма картоплі

подати з неорганічною сметаною

У такому разі борщ підтримає будь-які запальні процеси в тілі та навряд чи підтримає здоров'я. Але борщ може бути чудовим джерелом вітамінів, клітковини та їжі для наших бактерій.

Я готую борщ овочевий або якщо це зима і хочеться чогось поживного, то на кістковому бульйоні з кісток тварин, які все життя паслися на пасовищі. Цей борщ містить величезну кількість овочів крім цибулі, моркви та буряків. Я додаю корінь і стебла селери, зелений перчик, багато петрушки, кропу, зеленої цибулі, різні коріння. І обов'язково додаю якийсь вид квасолі, наприклад, білу або коричневу. Замість картоплі додаю корінь селери, яка за смаком дуже схожа, але грає роль пребіотика. Якщо хочеться зробити борщ більш ситним, можна додати кокосові вершки чи йогурт замість сметани. Зверху ще раз щедро посипати зеленню. Вийде чудова, зігріваюча, дуже поживна страва.