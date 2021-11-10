Худеть нужно вкусно, убеждена нутрициолог Надежда Пахирко. И для сжигания лишних килограммов совсем необязательно отказываться от любимых блюд. И пицца – не исключение! Стоит только ее приготовить из правильных продуктов. Рецептом специалист поделилась в Instagram.
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Как приготовить диетическую пиццу
Ингредиенты:
- Куриное филе – 200 граммов;
- Яйцо – 1 штука;
- Мука пшеничная – 55 грамм;
- Йогурт натуральный до 3% – 45 г;
- Томатный соус – 35 миллилитров;
- Помидоры – 70 граммов;
- Перец болгарский – 70 г;
- Сыр до 25% – 30 грамм;
- Соль, специи – по вашему вкусу.
Способ приготовления:
- Куриное филе измельчите в фарш. Добавьте туда яйцо, йогурт, муку, соль и перец. Все перемешайте – это и есть тесто.
- Выложите его на форму для запекания и расправьте.
- Смажьте томатным соусом, а сверху выложите кольца помидоров и перца.
- Посыпьте тертым сыром и зеленью.
- Выпекайте при температуре 180 градусов около 30 – 40 минут.
Приятного аппетита!
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Рецепт диетической пиццы / Фото instagram
Текст публикации Надежды Пахирко:
Кто сказал, что для стройной фигуры нужно отказаться от выпечки? Даже если вам чуть-чуть за 40 и вы набираете вес, просто постояв рядом с булочкой, нет нужды страдать без любимых продуктов! Чтобы снижение веса было к радости, мы не отказываемся от них, а ищем адекватные замены. Речь идет не только о снижении калорийности, но и питательной ценности для наших клеток. Сегодня делюсь с вами вкусным и полезным рецептом пиццы, которая не отложится по бокам!
Фитнес-пицца
Ингредиенты:
Куриное филе - 200 г
Яйцо - 1 шт
Мука пшеничная ц / з - 55 г
Йогурт натуральный до 3% - 45 г
Томатный соус - 35 мл
Помидоры - 70 г
Перец болгарский - 70 г
Сыр до 25% - 30 г
Соль, специи - по вкусу
Готовим:
Куриное филе измельчить в фарше.
Добавить яйцо, йогурт, муку, соль, перец. Всё перемешать.
Полученное тесто выложить в форму, разровнять.
Смазать томатным соусом (помидоры без кожуры измельчить, посолить, добавить специи).
Сверху выложить кольца помидоров и перца.
Посыпать тертым сыром и зеленью.
Выпекать при t=180 градусов около 30-40 минут.
Время приготовления может отличаться, ориентируйтесь на духовой шкаф.
Конечно, перед этим блюдом сложно устоять, оно нравится всем!