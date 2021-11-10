Худеть нужно вкусно, убеждена нутрициолог Надежда Пахирко. И для сжигания лишних килограммов совсем необязательно отказываться от любимых блюд. И пицца – не исключение! Стоит только ее приготовить из правильных продуктов. Рецептом специалист поделилась в Instagram.

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Как приготовить диетическую пиццу

Ингредиенты:

Куриное филе – 200 граммов;

Яйцо – 1 штука;

Мука пшеничная – 55 грамм;

Йогурт натуральный до 3% – 45 г;

Томатный соус – 35 миллилитров;

Помидоры – 70 граммов;

Перец болгарский – 70 г;

Сыр до 25% – 30 грамм;

Соль, специи – по вашему вкусу.

Способ приготовления:

Куриное филе измельчите в фарш. Добавьте туда яйцо, йогурт, муку, соль и перец. Все перемешайте – это и есть тесто. Выложите его на форму для запекания и расправьте. Смажьте томатным соусом, а сверху выложите кольца помидоров и перца. Посыпьте тертым сыром и зеленью. Выпекайте при температуре 180 градусов около 30 – 40 минут.

Приятного аппетита!

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Рецепт диетической пиццы / Фото instagram

Текст публикации Надежды Пахирко:

Кто сказал, что для стройной фигуры нужно отказаться от выпечки? Даже если вам чуть-чуть за 40 и вы набираете вес, просто постояв рядом с булочкой, нет нужды страдать без любимых продуктов! Чтобы снижение веса было к радости, мы не отказываемся от них, а ищем адекватные замены. Речь идет не только о снижении калорийности, но и питательной ценности для наших клеток. Сегодня делюсь с вами вкусным и полезным рецептом пиццы, которая не отложится по бокам!

Фитнес-пицца

Ингредиенты:

Куриное филе - 200 г

Яйцо - 1 шт

Мука пшеничная ц / з - 55 г

Йогурт натуральный до 3% - 45 г

Томатный соус - 35 мл

Помидоры - 70 г

Перец болгарский - 70 г

Сыр до 25% - 30 г

Соль, специи - по вкусу

Готовим:

Куриное филе измельчить в фарше.

Добавить яйцо, йогурт, муку, соль, перец. Всё перемешать.

Полученное тесто выложить в форму, разровнять.

Смазать томатным соусом (помидоры без кожуры измельчить, посолить, добавить специи).

Сверху выложить кольца помидоров и перца.

Посыпать тертым сыром и зеленью.

Выпекать при t=180 градусов около 30-40 минут.

Время приготовления может отличаться, ориентируйтесь на духовой шкаф.