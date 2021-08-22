Снідайте правильно: рецепт бутерброда з тунцем і яйцем пашот нашвидкуруч

Пропонуємо урізноманітнити свої сніданки й спробувати дуже смачні та корисні сендвічі з тунцем та яйцем пашот. І ми знаємо ще одну з переваг таких бутербродів – приготувати їх можна за лічені хвилини.

Нутриціологиня Надія Пахірко розповіла, як приготувати здорові бутерброди з яйцем і тунцем, які мають ідеальне співвідношення білків, жирів та вуглеводів. Тому вони не зашкодять й тим, хто дотримується дієти.

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Бутерброд з тунцем та яйцем пашот

Інгредієнти:

Хліб з цільнозернового борошна – 50 грамів;

Тунець – 120 грамів;

Яйце – 2 штуки;

М'який сир 2% – 100 грамів;

Сіль, перець – на ваш смак.

Спосіб приготування:

Хліб підсушіть у тостері або на сухій сковорідці. Консервований тунець змішайте з сиром, посоліть, поперчіть та намажте на хліб. Зваріть яйця пашот та викладіть по одному на кожен бутерброд.

Смачного!

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