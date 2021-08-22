Нутрициолог Надежда Пахирко рассказала, как приготовить здоровые бутерброды с яйцом и тунцом, которые имеют идеальное соотношение белков, жиров и углеводов. Поэтому они не повредят и тем, кто соблюдает диету.

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Бутерброд с тунцом и яйцом пашот

Ингредиенты:

  • Хлеб из цельнозерновой муки – 50 граммов;
  • Тунец – 120 граммов;
  • Яйцо – 2 штуки;
  • Мягкий сыр 2% – 100 граммов;
  • Соль, перец – по вашему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Хлеб подсушите в тостере или на сухой сковороде.
  2. Консервированный тунец смешайте с творогом, посолите, поперчите и намажьте на хлеб.
  3. Сварите яйца пашот и выложите по одному на каждый бутерброд.

Приятного аппетита!

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