Рентгенівські знімки, які здивували навіть лікарів: вражаючі фото

Джерело:24 канал
Як правило, коли ми робимо рентгенівський знімок, завжди хвилюємося. Це пов'язано з тим, що ми боїмося, що в результаті після його перегляду лікар озвучить невтішні прогнози. Але професійний гумор ніхто не скасовував, тому лікарі інколи колекціонують рентген-знімки, які вразили їх найбільше.
Ми підготували для вас добірку таких фото. Деякі з них милі, деякі викликають співчуття, а деякі взагалі моторошні.
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