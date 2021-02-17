Рентгенівські знімки, які здивували навіть лікарів: вражаючі фото

17 лютого 2021 , 20:52
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Джерело:

24 канал

Як правило, коли ми робимо рентгенівський знімок, завжди хвилюємося. Це пов'язано з тим, що ми боїмося, що в результаті після його перегляду лікар озвучить невтішні прогнози. Але професійний гумор ніхто не скасовував, тому лікарі інколи колекціонують рентген-знімки, які вразили їх найбільше.

Ми підготували для вас добірку таких фото. Деякі з них милі, деякі викликають співчуття, а деякі взагалі моторошні.

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Він не просто випадково проковтнув ці цвяхи, він ще й позбувся їх природним шляхом

Фото funnyjunk

Нічого особливого, просто дівчинка відмовилася робити знімок без своєї улюбленої іграшки свинки Пепи

Фото imgur

Коли підлітка попросили стояти рівно і не рухатися

Фото lexiconoxicel

"Я міг би подумати, що Мунк, коли писав свою картину "Крик" надихнувся рентгенівським знімком мого черепа"

Фото onedio

Тепер і ви знаєте, що їла на обід ця змія

Фото pinterest

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Нічого особливого. Просто хтось проковтнув…сніжинку

Фото onedio

Коли під час освідчення щось пішло не так

Фото kienthuc

Губка Боб, це ти?

Фото onedio

Будьте обережні, коли наступного разу будете робити собі зачіску

Фото ohay

Рентген людини з гіпердонцією

Фото imgur