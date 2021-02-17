Рентгенівські знімки, які здивували навіть лікарів: вражаючі фото
Як правило, коли ми робимо рентгенівський знімок, завжди хвилюємося. Це пов'язано з тим, що ми боїмося, що в результаті після його перегляду лікар озвучить невтішні прогнози. Але професійний гумор ніхто не скасовував, тому лікарі інколи колекціонують рентген-знімки, які вразили їх найбільше.
Джерело:24 канал
Ми підготували для вас добірку таких фото. Деякі з них милі, деякі викликають співчуття, а деякі взагалі моторошні.
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Він не просто випадково проковтнув ці цвяхи, він ще й позбувся їх природним шляхом
Фото funnyjunk
Нічого особливого, просто дівчинка відмовилася робити знімок без своєї улюбленої іграшки свинки Пепи
Фото imgur
Коли підлітка попросили стояти рівно і не рухатися
Фото lexiconoxicel
"Я міг би подумати, що Мунк, коли писав свою картину "Крик" надихнувся рентгенівським знімком мого черепа"
Фото onedio
Тепер і ви знаєте, що їла на обід ця змія
Фото pinterest
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Нічого особливого. Просто хтось проковтнув…сніжинку
Фото onedio
Коли під час освідчення щось пішло не так
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Губка Боб, це ти?
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Рентген людини з гіпердонцією
Фото imgur
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