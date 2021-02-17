Як правило, коли ми робимо рентгенівський знімок, завжди хвилюємося. Це пов'язано з тим, що ми боїмося, що в результаті після його перегляду лікар озвучить невтішні прогнози. Але професійний гумор ніхто не скасовував, тому лікарі інколи колекціонують рентген-знімки, які вразили їх найбільше.

Ми підготували для вас добірку таких фото. Деякі з них милі, деякі викликають співчуття, а деякі взагалі моторошні. Читайте також: 10 речей з дитинства, які викличуть у вас ностальгію Він не просто випадково проковтнув ці цвяхи, він ще й позбувся їх природним шляхом Фото funnyjunk Нічого особливого, просто дівчинка відмовилася робити знімок без своєї улюбленої іграшки свинки Пепи Фото imgur Коли підлітка попросили стояти рівно і не рухатися Фото lexiconoxicel "Я міг би подумати, що Мунк, коли писав свою картину "Крик" надихнувся рентгенівським знімком мого черепа" Фото onedio Тепер і ви знаєте, що їла на обід ця змія Фото pinterest Цікаво: Ви будете здивовані: добірка речей, які незвичні для нас, але цілком нормальні в інших країнах Нічого особливого. Просто хтось проковтнув…сніжинку Фото onedio Коли під час освідчення щось пішло не так Фото kienthuc Губка Боб, це ти? Фото onedio Будьте обережні, коли наступного разу будете робити собі зачіску Фото ohay Рентген людини з гіпердонцією Фото imgur