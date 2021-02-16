Є речі, від одного погляду на які у кожного з нас з'являється багато емоцій. Вони нагадують нам певний етап в житті, навіюють ностальгію і викликають посмішку на вустах.

Ми зробили для вас добірку фото саме таких речей. Сподіваємось, вони навіють вам теплі спогади. Читайте також: Ви будете здивовані: добірка речей, які незвичні для нас, але цілком нормальні в інших країнах 1. Ігрову консоль "Dendy" та "Sega" мріяв отримати кожен хлопчик Фото quora 2. Мініатюрні моделі автомобілів, на задньому склі яких завжди були наліпки тварин Фото infodays 3. Думаєте, що "Lego" – це ідеальний конструктор? У вас просто ніколи не було деталей конструктора "Механік" Фото back-in-ussr 4. Шкода, що тепер не всі знають, як грати в цю гру Фото fishki 5. Єдині сигарети, які батьки дозволяли курити Фото twitter Цікаво: Вуличні зображення, які стали справжнім мистецтвом: вражаючі фото 6. Рогатка з пластикової пляшки та напальчника Фото lukpro 7. Саме так виглядав автомобіль мрії для багатьох з нас Фото back-in-ussr 8. Робот-іграшка, який уже, певно, не вразить наших дітей Фото old.funtime 9. Колекція кіборгів, від яких шаленіли всі Фото news.armblog 10. Про такий танк на радіоуправлінні мріяли всі Фото medium