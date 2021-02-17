Рентгеновские снимки, которые удивили даже врачей: впечатляющие фото
Как правило, когда мы делаем рентгеновский снимок, всегда волнуемся. Это связано с тем, что мы боимся, что в результате после просмотра врач озвучит неутешительные прогнозы. Но профессиональный юмор никто не отменял, поэтому врачи иногда собирают рентген-снимки, которые поразили их больше всего.
Источник:24 канал
Мы подготовили для вас подборку таких фото. Некоторые из них милые, некоторые вызывают сочувствие, а некоторые вообще жуткие.
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Фото imgur
Когда подростка попросили стоять ровно и не двигаться
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