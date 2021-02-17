Как правило, когда мы делаем рентгеновский снимок, всегда волнуемся. Это связано с тем, что мы боимся, что в результате после просмотра врач озвучит неутешительные прогнозы. Но профессиональный юмор никто не отменял, поэтому врачи иногда собирают рентген-снимки, которые поразили их больше всего.

Мы подготовили для вас подборку таких фото. Некоторые из них милые, некоторые вызывают сочувствие, а некоторые вообще жуткие. Читайте также: 10 вещей из детства, которые вызовут у вас ностальгию Он не просто случайно проглотил эти гвозди, он еще и лишился их естественным путем Фото funnyjunk Ничего особенного, просто девочка отказалась делать снимок без своей любимой игрушки свинки Пеппы Фото imgur Когда подростка попросили стоять ровно и не двигаться Фото lexiconoxicel "Я мог бы подумать, что Мунк, когда писал свою картину "Крик" вдохновился рентгеновским снимком моего черепа" Фото onedio Теперь и вы знаете, что ела на обед эта змея Фото pinterest Интересно: Вы будете удивлены: подборка вещей, необычных для нас, но вполне нормальных в других странах Ничего особенного. Просто кто-то проглотил...снежинку Фото onedio Когда во время признания что-то пошло не так Фото kienthuc Губка Боб, это ты? Фото onedio Будьте осторожны, когда в следующий раз будете делать себе прическу Фото ohay Рентген человека с гипердонцией Фото imgur