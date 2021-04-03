17 речей, завдяки яким ваш переліт пройде легко та швидко

Джерело:24 канал
Багатьох людей переліт завжди виснажує, дратує і забирає всі сили. Якщо ви хочете літати в інші міста чи навіть країни в гарному настрою, бути веселими та повними сил, радимо брати із собою в дорогу певні речі.
Ми склали список речей, які можуть сприяти легкому та швидкому перельоту. Вам варто лише завчасно їх придбати.
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