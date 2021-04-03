Багатьох людей переліт завжди виснажує, дратує і забирає всі сили. Якщо ви хочете літати в інші міста чи навіть країни в гарному настрою, бути веселими та повними сил, радимо брати із собою в дорогу певні речі.

Ми склали список речей, які можуть сприяти легкому та швидкому перельоту. Вам варто лише завчасно їх придбати. Читайте також: Як перенести довгий переліт: 7 корисних порад 1. Зручна подушка Фото convencaobwt 2. Магнітні шахи (якщо ви маєте напарника для гри) Фото amazon 3. Бездротові навушники Фото depositphotos 4. Портативний зарядний пристрій Фото f5 5. Розмальовка для дорослих Фото miloserdie 6. Блокнот для різних записів Фото amazon 7. Картки для вивчення культури та традицій різних країн в ігровій формі Фото thenile 8. Щоденник для нотаток про подорожі з місцем для фото Фото buzzfeed Цікаво: Ви перестанете довіряти своїм очам: 7 випадків, коли оптична ілюзія перетворила людей у велетнів 9. Маска для сну Фото toptraveltrends 10. Книга кросвордів Фото panmacmillan 11. Дорожній набір для приготування коктейлів Фото uncommongoods 12. Туристичний набір для в'язання Фото buzzfeed 13. Дорожній набір для пивного понгу Фото convencaobwt 14. Подушка з капюшоном Фото bigl 15. Книги Фото huffingtonpost 16. Графічний планшет або інші ґаджети Фото proumnyjdom 17. Вушні затички Фото vdy