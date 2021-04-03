17 вещей, которые сделают ваш перелет легким и быстрым
Многих людей перелет всегда истощает, раздражает и отнимает все силы. Если вы хотите летать в другие города или даже страны в хорошем настроении, быть веселыми и полными сил, советуем брать с собой в дорогу определенные вещи.
Источник:24 канал
Мы составили список вещей, которые могут способствовать легкому и быстрому перелету. Вам стоит только заранее их приобрести.
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1. Удобная подушка
Фото convencaobwt
2. Магнитные шахматы (если вы имеете напарника для игры)
Фото amazon
3. Беспроводные наушники
Фото depositphotos
4. Портативное зарядное устройство
Фото f5
5. Раскраска для взрослых
Фото miloserdie
6. Блокнот для различных записей
Фото amazon
7. Карточки для изучения культуры и традиций разных стран в игровой форме
Фото thenile
8. Дневник для заметок о путешествиях с местом для фото
Фото buzzfeed
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9. Маска для сна
Фото toptraveltrends
10. Книга кроссвордов
Фото panmacmillan
11. Дорожный набор для приготовления коктейлей
Фото uncommongoods
12. Туристический набор для вязания
Фото buzzfeed
13. Дорожный набор для пивного понга
Фото convencaobwt
14. Подушка с капюшоном
Фото bigl
15. Книги
Фото huffingtonpost
16. Графический планшет или другие гаджеты
Фото proumnyjdom
17. Бирюши
Фото vdy
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