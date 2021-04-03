Многих людей перелет всегда истощает, раздражает и отнимает все силы. Если вы хотите летать в другие города или даже страны в хорошем настроении, быть веселыми и полными сил, советуем брать с собой в дорогу определенные вещи.

Мы составили список вещей, которые могут способствовать легкому и быстрому перелету. Вам стоит только заранее их приобрести. Читайте также: Как перенести долгий перелет: 7 полезных советов 1. Удобная подушка Фото convencaobwt 2. Магнитные шахматы (если вы имеете напарника для игры) Фото amazon 3. Беспроводные наушники Фото depositphotos 4. Портативное зарядное устройство Фото f5 5. Раскраска для взрослых Фото miloserdie 6. Блокнот для различных записей Фото amazon 7. Карточки для изучения культуры и традиций разных стран в игровой форме Фото thenile 8. Дневник для заметок о путешествиях с местом для фото Фото buzzfeed Интересно: Вы перестанете доверять глазам: 7 случаев, когда оптическая иллюзия превратила людей в гигантов 9. Маска для сна Фото toptraveltrends 10. Книга кроссвордов Фото panmacmillan 11. Дорожный набор для приготовления коктейлей Фото uncommongoods 12. Туристический набор для вязания Фото buzzfeed 13. Дорожный набор для пивного понга Фото convencaobwt 14. Подушка с капюшоном Фото bigl 15. Книги Фото huffingtonpost 16. Графический планшет или другие гаджеты Фото proumnyjdom 17. Бирюши Фото vdy