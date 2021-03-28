Ви перестанете довіряти своїм очам: 7 випадків, коли оптична ілюзія перетворила людей у велетнів
Спустивши затвор камери у відповідний момент і при правильному ракурсі, можна навмисне або випадково спотворити фотографію. Іноді ілюзія "перетворює" людей в гігантів, які височіють над усім навколо.
Джерело:24 канал
Підібрали для вас знімки, переглянувши які, ви перестанете довіряти своїм очам. На всі ці кадри доведеться подивитися не один раз, щоб зрозуміти, що взагалі відбувається.
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Це фото робить друзів схожими на гігантів в лісі
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