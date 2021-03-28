Спустивши затвор камери у відповідний момент і при правильному ракурсі, можна навмисне або випадково спотворити фотографію. Іноді ілюзія "перетворює" людей в гігантів, які височіють над усім навколо.

Підібрали для вас знімки, переглянувши які, ви перестанете довіряти своїм очам. На всі ці кадри доведеться подивитися не один раз, щоб зрозуміти, що взагалі відбувається. І ще 7 найдивніших ресторанів McDonald's на планеті: курйозні фото Крихітна дитина і її гігантський тато

Фото reddit Гід зробив цей знімок групи туристів у Камбоджі

Фото reddit Хлопчик дереться на старий гнилий пень, а виглядає це так, немов він гігант, який підіймається на гору

Фото reddit На цьому знімку дівчина схожа на велетня

Фото buzzfeed Він виглядає як величезний лижник посеред лісу. Насправді все це завдяки невдалому панорамному знімку

Фото reddit Це фото робить друзів схожими на гігантів в лісі

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Фото boredpanda