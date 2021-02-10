Ви будете здивовані: добірка речей, які незвичні для нас, але цілком нормальні в інших країнах

У кожній країні є свої традиції та певні звички. Одні звичні справи іноземців нас веселять, інші дивують, а деякі взагалі лякають. Це пов'язано з тим, що в кожній країні свої закони, рівень небезпеки та менталітет мешканців.

Ми пропонуємо вам переглянути список справ, які абсолютно не властиві й навіть не зрозумілі українцям.

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Носіння масок

У країнах Азії заведено носити захисні маски навіть тоді, коли є мінімальні симптоми простуди. Люди можуть не лікуватися, не піклуватися про власне здоров'я. Але наявність маски убереже інших від небезпеки. Це було нормою ще задовго до Covid-19.

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Діти без нагляду

Усі батьки бояться залишати немовлят на вулиці без нагляду. Так, їм важко подолати усі перепони з візочком, але відчуття безпеки та спокою за свою дитину найважливіші. Але у Норвегії батьки не хвилюються за свої чада, тому спокійно залишають візочки з немовлятами, ідуть пити каву, а потім продовжують прогулянку на свіжому повітрі.

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Риба у ванні

Напередодні Різдва або інших великих свят у Словаччині купують коропа. Перед тим, як рибу приготувати, її обов'язково "запускають" у ванну з холодною водою. Словаки досить делікатні тому вважають, що цю рибу потрібно "вимитися" мінімум декілька годин.

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Відмова від їжі в гостях

В Ірландії якби ви прийшли до друга в гості і його мама запропонувала б вам щось смачненьке, ви зобов'язані були б після декількох відмов таки погодитися на частування. Здебільшого, в середньому можна тричі відмовити, а потім краще одразу погоджуватися і їсти смаколики із задоволенням.

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Кориця на день народження

У Данії коли дівчині (або хлопцю) виповнюється 25 років, а вона ще незаміжня, будь-хто з перехожих може посипати іменинницю корицею. Цей запах дуже стійкий, тому довгий час не відмивається.

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Ніс до носа

В ОАЕ чоловіки при зустрічі торкаються носами або цілують один одного у щоку. Традиція існує впродовж багатьох століть.

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Офіційні мови

У Швейцарії аж чотири офіційні мови: німецька, французька, італійська, ретороманська. Тому більшість офіційних документів перекладено на всі мови. На етикетках товарів склад написано і німецькою, і французькою, і італійською, і ретороманською. А субтитри в кінотеатрах іноді "закривають" усю картинку на екрані.

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Дбайливе ставлення до зубів

У Бразилії вважається абсолютно нормальним, якщо ви на робочому місці чистите зуби. Не виникне запитань у колег навіть якщо вам доведеться скористатися зубною ниткою у великому натовпі.

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Свято після закінчення вищого навчального закладу

В Аргентині після здачі останнього іспиту, випускники одягають зручний одяг, а їхні рідні обкидають борошном, спеціями, фарбами тощо. Суть полягає в тому, що результат цих дій – показати всім, що хлопець чи дівчина закінчили навчання.

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