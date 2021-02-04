Багато людей не люблять сидіти на місці. Вони завжди чимось зайняті, активні та наполегливі. Їх важко здивувати, але їх можна приємно порадувати. Для цього варто їм подарувати незвичні речі. Наприклад, нестандартні винаходи, про які, імовірно, вони навіть не чули.

Джерело: 24 канал Ці винаходи з певних причин не стали популярними в усьому світі, але це не означає, що вашим активним знайомим це не сподобається. Читайте також: 7 винаходів неймовірних, які вийшли випадково Прозорий тостер Фото m.buro247 2 в 1 більярдний та обідній стіл Фото m.buro247 Оригінальний тенісний стіл Фото pinterest Ліжко у вигляді пташиного гнізда Фото vecer Незвичні лосини Фото forums.mineverse Човен-гамак Фото zhihu Будильник, який можна вимкнути лише декількома влучними пострілами Фото sampfuncs Самокат-колиска Фото gratefulgrapefruit Кутові рамки для картин чи фото Фото pinterest Цікаво: Пістолетний шолом: дивні винаходи, які не дожили до наших днів Нестандартні універсальні ковпаки для ручок Фото fishki Неочікувано Фото reddit Замок для морозива Фото onedio Відкидні двері, які можуть бути тенісним столом Фото slydor Ідеальна зона для відпочинку в офісі Фото buzzfeed