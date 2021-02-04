15 незвичних винаходів для тих, хто завжди любить пробувати щось нове: фото
Багато людей не люблять сидіти на місці. Вони завжди чимось зайняті, активні та наполегливі. Їх важко здивувати, але їх можна приємно порадувати. Для цього варто їм подарувати незвичні речі. Наприклад, нестандартні винаходи, про які, імовірно, вони навіть не чули.
Джерело: 24 канал
Ці винаходи з певних причин не стали популярними в усьому світі, але це не означає, що вашим активним знайомим це не сподобається.
Читайте також: 7 винаходів неймовірних, які вийшли випадково
Прозорий тостер
Фото m.buro247
2 в 1 більярдний та обідній стіл
Фото m.buro247
Оригінальний тенісний стіл
Фото pinterest
Ліжко у вигляді пташиного гнізда
Фото vecer
Незвичні лосини
Фото forums.mineverse
Човен-гамак
Фото zhihu
Будильник, який можна вимкнути лише декількома влучними пострілами
Фото sampfuncs
Самокат-колиска
Фото gratefulgrapefruit
Кутові рамки для картин чи фото
Фото pinterest
Цікаво: Пістолетний шолом: дивні винаходи, які не дожили до наших днів
Нестандартні універсальні ковпаки для ручок
Фото fishki
Неочікувано
Фото reddit
Замок для морозива
Фото onedio
Відкидні двері, які можуть бути тенісним столом
Фото slydor
Ідеальна зона для відпочинку в офісі
Фото buzzfeed
Поділитися новиною