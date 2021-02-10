Вы будете удивлены: подборка вещей, необычных для нас, но вполне нормальных в других странах
В каждой стране есть свои традиции и определенные привычки. Одни привычные дела иностранцев нас радуют, другие удивляют, а некоторые вообще пугают. Это связано с тем, что в каждой стране свои законы, уровень опасности и менталитет жителей.
Источник:Bored Panda
Мы предлагаем вам посмотреть список дел, которые совершенно не свойственны и даже не понятны украинцам.
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Маски
В странах Азии принято носить защитные маски даже тогда, когда есть минимальные симптомы простуды. Люди могут не лечиться, не заботиться о собственном здоровье. Но наличие маски убережет других от опасности. Это было нормой еще задолго до Covid-19.
Фото boredpanda
Дети без присмотра
Все родители боятся оставлять младенцев на улице без присмотра. Да, им трудно преодолеть все преграды с коляской, но ощущение безопасности и спокойствия за своего ребенка важны. Но в Норвегии родители не волнуются за своих детей, поэтому спокойно оставляют коляски с младенцами, идут пить кофе, а затем продолжают прогулку на свежем воздухе.
Фото boredpanda
Рыба в ванне
Накануне Рождества или других больших праздников в Словакии покупают карпа. Перед тем, как рыбу приготовить, ее обязательно "запускают" в ванну с холодной водой. Словаки довольно деликатные поэтому считают, что эту рыбу нужно "вымывать" минимум несколько часов.
Фото fishki
Отказ от еды в гостях
В Ирландии если бы вы пришли к другу в гости и его мама предложила бы вам что-нибудь вкусненькое, вы обязаны были бы после нескольких отказов таки согласиться на угощение. В основном, в среднем можно трижды отказать, а потом лучше сразу соглашаться и есть вкусности с удовольствием.
Фото brandcenter
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Корица на день рождения
В Дании когда девушке (или парню) исполняется 25 лет, а она еще не замужем, кто-либо из прохожих может посыпать именинницу корицей. Этот запах очень стойкий, поэтому долгое время не отмывается.
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Нос к носу
В ОАЭ мужчины при встрече касаются носами или целуют друг друга в щеку. Традиция существует на протяжении многих веков.
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Официальные языки
В Швейцарии целых четыре официальных языка: немецкий, французский, итальянский, ретороманский. Поэтому большинство официальных документов переведены на все языки. На этикетках товаров состав написано на немецком, и на французском, и на итальянском, и ретороманском. А субтитры в кинотеатрах иногда "закрывают" всю картинку на экране.
Фото s-ge
Бережное отношение к зубам
В Бразилии считается абсолютно нормальным, если вы на рабочем месте чистите зубы. Не возникнет вопросов у коллег даже если вам придется воспользоваться зубной нитью в большой толпе.
Фото gazeta
Праздник после окончания высшего учебного заведения
В Аргентине после сдачи последнего экзамена, выпускники надевают удобную одежду, а их родные окидывают мукой, специями, красками и т. п. Суть заключается в том, что результат этих действий – показать всем, что парень или девушка закончили обучение.
Фото babyzzz
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