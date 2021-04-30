У нашій добірці – 5 дуже простих речей. Пропонуємо перевірити: може, ви також із ними не дуже добре "знайомі"?

Читайте також Увага: 6 продуктів, які ви миєте неправильно

Дошка з кухонного гарнітура

Здебільшого, купуючи кухонні полиці в наборі, в комплект входить дерев'яна дошка. Більшість господинь вважають її обробною, тому використовують для нарізання всіх продуктів. Насправді ж така дерев'яна дощечка призначена для замішування тіста.

Дошка для замішування тіста / Фото Freepik

Ящик під духовкою

У висувний ящик, який закріплений під духовкою майже кожна господиня складає різні сковорідки, дошки чи сотейники. Але не завжди це правильне рішення. Переглядаючи інструкцію до кухонної плити потрібно звернути увагу, чи не зазначено там нічого про "ящик підігріву". Він є в багатьох сучасних плитах і призначений такий ящик для підігріву (а не приготування) їжі чи просто посуду перед подачею.

Перевірте ящик під духовкою / Фото Dailymotion

Цікаво: Напрочуд зручно: 9 нестандартних пристосувань для кухні за смішну ціну

Вантуз

Ця річ є в кожному домі – на непередбачуваний випадок. Але, мабуть, ніхто не задумувався про те, що є два види вантузів: один – для раковин та ванн, інший – для чищення туалету. При чому, останній має особливу лійку на кінці. Для того, щоб отримати результат, потрібно використовувати вантузи за призначенням.

Використовуйте вантуз за призначенням / Фото Stroyday

Зарядний пристрій

Досить часто ми ставимо свій телефон заряджатися на цілу ніч. Але це неправильно. Потрібно контролювати процес. Телефон не має бути підключений до мережі після того, як рівень заряду досяг 100%.

Заряджайте правильно свій смартфон / Фото Android. mobile-review

Прес для часнику

Щоб подрібнити часник, не обов'язково його чистити. Якщо ви відправите до пресу зубчик у лушпинні, воно однаково не потрапить до страви чи тарілки. Це зручно, адже так можна уникнути неприємного аромату на руках.

Практичний прес для часнику / Фото Incrivel.club