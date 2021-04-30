В нашей подборке – 5 простейших предметов. Предлагаем проверить: может, вы также с ними не очень хорошо "знакомы"?

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Доска из кухонного гарнитура

В основном, покупая кухонные полки в наборе, в комплект входит деревянная доска. Большинство хозяек считают ее разделочной, поэтому используют для резки всех продуктов. На самом деле такая деревянная досточка предназначена для замеса теста.

Доска для замешивания теста / Фото Freepik

Ящик под духовкой

В выдвижной ящик, который закреплен под духовкой почти каждая хозяйка складывает различные сковородки, доски или сотейники. Но не всегда это правильное решение. Просматривая инструкцию к кухонной плите нужно обратить внимание, не указано ли там ничего о "ящике подогрева". Он есть во многих современных плитах и ​​предназначен такой ящик для подогрева (а не приготовления) пищи или просто посуды перед подачей.

Проверьте ящик под духовкой / Фото Dailymotion

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Вантуз

Эта вещь есть в каждом доме – на непредвиденный случай. Но, пожалуй, никто не задумывался о том, что есть два вида вантузов: один – для раковин и ванн, другой – для чистки туалета. Причем последний имеет особую воронку на конце. Для того чтобы получить результат, нужно использовать вантузы по назначению.

Используйте вантуз по назначению / Фото Stroyday

Зарядное устройство

Довольно часто мы ставим свой телефон заряжаться на всю ночь. Но это неправильно. Нужно контролировать этот процесс. Телефон не должен быть подключен к сети после того, как уровень заряда достиг 100%.

Заряжайте правильно смартфон / Фото Android.mobile-review

Пресс для чеснока

Чтобы измельчить чеснок, необязательно его чистить. Если вы отправите в пресс зубчик с шелухой, она все равно не попадет в блюдо или тарелку. Это удобно, ведь так можно избежать неприятного аромата на руках.

Практичен в использовании пресс для чеснока / Фото Incrivel.club