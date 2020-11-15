Ми живемо у XXI столітті і, здається, в плані комфорту побуту маємо все, про що можна тільки мріяти. Адже існують мільярди речей, які спрощують нам життя, пришвидшують виконання деяких побутових процесів і допомагають економити час на важливіші моменти в житті.

Але ж нема межі досконалості, правда? Саме тому Ідеї 24 склали для вас підбірку практичних речей, про існування яких ви досі не знали. Але тепер ви точно захочете їх придбати, адже такі дрібнички можуть стати незамінним помічником для вас.

Органайзер для прання та зберігання шкарпеток

Вас теж страшенно дратують вічні пошуки другої шкарпетки? Не любите витрачати час на сортування цих речей після прання? Придбайте спеціальний органайзер, завдяки якому ваші шкарпетки матимуть собі пару, не будуть губитися, але при цьому ідеально відперуться.

Практичний органайзер для шкарпеток / Фото Amazon

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Щітка для жалюзі

Завдяки цьому інструменту ви зможете ретельно вимити жалюзі без зайвих зусиль. Щітка виготовлена з мікрофібри, завдяки чому ваші решітки на вікнах будуть ідеально чисті. Тепер ви не будете витрачати на процес миття дорогоцінний час.

Щітка з мікрофібри для миття жалюзі / Фото Amazon

Закусочна тарілка

Приваблива, міцна та надійна, легка і практична у використанні тарілка. У ній ви можете помістити улюблені смаколики (у спеціальній так званій тарілці у вигляді заглиблення), а також поставити чашку, склянку чи келих вина (у спеціальному відділі для напою). Такий посуд стане невід'ємним елементом під час перегляду фільму чи прочитання книги.

Легка та зручна тарілка для закусок / Фото Amazon

Настільна лампа 3 в 1

Стильна і максимально практична лампа – чудовий елемент для вашої спальні. Вона гарно поєднається з будь-яким інтер'єром, адже має три варіанти дизайну і працює від спеціальної батареї впродовж 8-16 год. Ніяких зайвих кабелів та незручностей під час використання.

Стильна настільна лампа / Фото Food52

Розумна чашка з контролем температури

Практична річ, завдяки якій температура вашого напою буде такою, як ви забажаєте. Тепер вам не доведеться пити холодну каву чи улюблений лате.

Фото Amazon

Подушка для шиї з капюшоном

Завдяки такій подушці ваша поїздка буде комфортною та легкою. Вам не доведеться мерзнути або ховати свої очі від сонячного проміння. Сон у дорозі можливий, особливо якщо ви маєте таку класну подушку.

Оригінальна подушка для поїздок / Фото Amazon

Бальзам для губ із бурбоном

Універсальна річ і для чоловіків, і для жінок. Особливо незамінною є в офісі під час стресових ситуацій. Такий бальзам своїм ароматом допоможе пережити тяжкі трудові будні і наблизитися до омріяних вихідних.

Бальзам для губ з оригінальним ароматом / Фото Amazon

Тримач сторінки для великого пальця

Річ, яка точно сподобається усім книгоманам. Завдяки такому маленькому дерев'яному елементу процес читання книг проходитиме ще захопливіше.

Дерев'ний тримач для книг / Фото Amazon

Шторки для ванної кімнати з кишенями

Здавалося б проста, але така практична річ для ванної кімнати перенесе процес приймання ванни на новий рівень. Відтепер усі необхідні речі у вас будуть під рукою. Байдуже, чи це шампунь, мило чи маленька музична колонка.

Фото Amazon

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Чашка-контейнер для фруктів чи ягід

Посуд, завдяки якому можна швидко помити фрукти чи ягоди, а потім взяти їх з собою на роботу чи в дорогу. Ємність складається з двох циліндрів, кришки та маленької виделки.

Фото Food52