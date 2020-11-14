Свята наближаються, а отже, пора шукати подарунки для рідних, друзів та колег. І серед них точно знайдуться ті, хто любить поласувати смаколиками, але терпіти не може сам процес приготування їжі. На щастя, для таких людей є ідеї подарунків, що змінять їхнє (і ваше) ставлення до кулінарії.

Цьогоріч онлайн-шопінг завоює все більше прихильників, адже купувати речі в інтернеті не лише зручно й швидко, а й безпечно, повідомляють Ідеї 24. Тому ми обнишпорили інтернет, щоб знайти найцікавіші ідеї для подарунків гурманам, які не люблять готувати.

Це цікаво: Що подарувати на весілля молодятам – ТОП недорогих і корисних подарунків

До вашої уваги добірка прикольних та водночас корисних презентів. Може, ви знайдете ідею для подарунка не лише комусь, а й собі.

Дозатор для рідкого тіста

Він зробить кекси, млинці чи панкейки однаковими за розміром. Ідеально підходить для тих, хто витрачає багато грошей на Insta-сніданки в закладах, бо не вміє готувати їхо вдома.

Фото Amazon

Набір мірних ложок

Для тих, кому важко визначити на "око", скільки ж солі, цукру чи спецій треба додати до їжі для потрібного смаку.

Фото Amazon

Кігті для подрібнення м'яса

Ага, є і таке! Ці кігті стануть незамінним помічником на кухні та допоможуть ласувати куркою, не забруднюючи при цьому руки.

Фото Amazon

Форма для приготування ідеальних котлет до бургерів

Більше не буде відмовок, чому б це не спробувати зробити Jucy Lucy своїми руками!

Бургер Jucy Lucy / Фото Amazon

Домашній набір для приготування суші

Вийде не гірше, аніж у ресторанах.

Фото Amazon

Багатофункціональні ножиці

Вони швидко й ідеально поріжуть зелень (і не тільки).

Фото Amazon

Набір "два в одному", що дозволить зручно мити овочі й фрукти

Фото Amazon

Набір силіконових форм для приготування яєць-пашот

Фото Amazon

Електричний штопор, який відкриє пляшку за лічені секунди

Ще одна геніальна ідея для подарунка! Тепер відкорковувати вино можна без жодних "напрягів".

Електроштопор для вина / Фото Amazon

Постер з описом трав і спецій

На таких плакатах також є поради, з чим варто поєднувати ті чи інші спеції.

Фото Amazon