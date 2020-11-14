Що подарувати тим, хто любить їсти, але не готувати: добірка геніальних ідей з фото
Свята наближаються, а отже, пора шукати подарунки для рідних, друзів та колег. І серед них точно знайдуться ті, хто любить поласувати смаколиками, але терпіти не може сам процес приготування їжі. На щастя, для таких людей є ідеї подарунків, що змінять їхнє (і ваше) ставлення до кулінарії.
Цьогоріч онлайн-шопінг завоює все більше прихильників, адже купувати речі в інтернеті не лише зручно й швидко, а й безпечно, повідомляють Ідеї 24. Тому ми обнишпорили інтернет, щоб знайти найцікавіші ідеї для подарунків гурманам, які не люблять готувати.
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До вашої уваги добірка прикольних та водночас корисних презентів. Може, ви знайдете ідею для подарунка не лише комусь, а й собі.
Дозатор для рідкого тіста
Він зробить кекси, млинці чи панкейки однаковими за розміром. Ідеально підходить для тих, хто витрачає багато грошей на Insta-сніданки в закладах, бо не вміє готувати їхо вдома.
Фото Amazon
Набір мірних ложок
Для тих, кому важко визначити на "око", скільки ж солі, цукру чи спецій треба додати до їжі для потрібного смаку.
Фото Amazon
Кігті для подрібнення м'яса
Ага, є і таке! Ці кігті стануть незамінним помічником на кухні та допоможуть ласувати куркою, не забруднюючи при цьому руки.
Фото Amazon
Форма для приготування ідеальних котлет до бургерів
Більше не буде відмовок, чому б це не спробувати зробити Jucy Lucy своїми руками!
Бургер Jucy Lucy / Фото Amazon
Домашній набір для приготування суші
Вийде не гірше, аніж у ресторанах.
Фото Amazon
Багатофункціональні ножиці
Вони швидко й ідеально поріжуть зелень (і не тільки).
Фото Amazon
Набір "два в одному", що дозволить зручно мити овочі й фрукти
Фото Amazon
Набір силіконових форм для приготування яєць-пашот
Фото Amazon
Електричний штопор, який відкриє пляшку за лічені секунди
Ще одна геніальна ідея для подарунка! Тепер відкорковувати вино можна без жодних "напрягів".
Електроштопор для вина / Фото Amazon
Постер з описом трав і спецій
На таких плакатах також є поради, з чим варто поєднувати ті чи інші спеції.
Фото Amazon
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