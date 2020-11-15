Мы живем в XXI веке и, кажется, в плане комфорта быта есть все, о чем можно только мечтать. Ведь существуют миллиарды вещей, которые упрощают нам жизнь, ускоряют выполнение некоторых бытовых процессов и помогают экономить время на более важные моменты в жизни.

Но ведь нет предела совершенству, правда? Именно поэтому Идеи 24 составили для вас подборку практических вещей, о существовании которых вы еще не знали. Но теперь вы точно захотите их приобрести, ведь такие мелочи могут стать незаменимым помощником для вас.

Органайзер для стирки и хранения носков

Вас тоже ужасно раздражают вечные поиски второго носка? Не любите тратить время на сортировку этих вещей после стирки? Приобретите специальный органайзер, благодаря которому ваши носки будут иметь пару, не будут теряться, но при этом идеально отстираются.

Практический органайзер для носков / Фото Amazon

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Щетка для жалюзи

Благодаря этому инструменту вы сможете тщательно вымыть жалюзи без лишних усилий. Щетка изготовлена из микрофибры, благодаря чему ваши решетки на окнах будут идеально чистые. Теперь вы не будете тратить на процесс мытья драгоценное время.

Щетка из микрофибры для мытья жалюзи / Фото Amazon

Закусочная тарелка

Привлекательная, прочная и надежная, легкая и практичная в использовании тарелка. В ней вы можете поместить любимые вкусности (в специальной так называемой тарелке в виде углубления), а также поставить чашку, стакан или бокал вина (в отделе для напитка). Такая посуда станет неотъемлемым элементом при просмотре фильма или прочтения книги.

Легкая и удобная тарелка для закусок / Фото Amazon

Настольная лампа 3 в 1

Стильная и максимально практична лампа – прекрасный элемент для вашей спальни. Она хорошо сочетается с любым интерьером, поскольку имеет три варианта дизайна и работает от специальной батареи в течение 8-16 ч. Никаких лишних кабелей и неудобств при использовании.

Стильная настольная лампа / Фото Food52

Умная чашка с контролем температуры

Практичная вещь, благодаря которой температура вашего напитка будет такой, как вы пожелаете. Теперь вам не придется пить холодный кофе или любимый латте.

Фото Amazon

Подушка для шеи с капюшоном

Благодаря такой подушке ваша поездка будет комфортной и легкой. Вам не придется мерзнуть или прятать свои глаза от солнечных лучей. Сон в дороге возможен, особенно если вы имеете такую классную подушку.

Оригинальная подушка для поездок / Фото Amazon

Бальзам для губ с бурбоном

Универсальная вещь и для мужчин, и для женщин. Особенно незаменимый в офисе во время стрессовых ситуаций. Такой бальзам своим ароматом поможет пережить тяжелые трудовые будни и приблизиться к желанных выходных.

Бальзам для губ с оригинальным ароматом / Фото Amazon

Держатель страницы для большого пальца

Вещь, которая точно понравится всем книгоманам. Благодаря такому маленькому деревянному элементу процесс чтения книг будет проходить еще увлекательнее.

Деревянный держатель для книг / Фото Amazon

Шторки для ванной комнаты с карманами

Казалось бы простая, но такая практичная вещь для ванной комнаты перенесет процесс принятия ванны на новый уровень. Отныне все необходимые вещи у вас будут под рукой. Неважно, это шампунь, мыло или маленькая музыкальная колонка.

Фото Amazon

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Чашка контейнер для фруктов или ягод

Посуда, благодаря которой можно быстро помыть фрукты или ягоды, а затем взять их с собой на работу или в дорогу. Емкость состоит из двух цилиндров, крышки и маленькой вилки.

Фото Food52