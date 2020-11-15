Зізнайтесь, у вас теж є той самий пакет із пакетами, який постійно поповнюється новими "надходженнями". Та він не гумовий, тому рано чи пізно місце в ньому закінчиться. Щоб запобігти цьому, радимо складати пакети правильно. А як це зробити – дивіться у відеоінструкції.

Користувач Reddit поділився простим лайфхаком, який особливо оцінять усі перфекціоністи. У короткому відео він наочно продемонстрував, як треба правильно складати пакети з ручками, щоб вони займали мінімум простору.

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Дивіться відео з лайфхаком, як треба складати пакет:

Зазначимо, що цей спосіб підійде і для пластикових, і для паперових пакет. Згодиться лайфхак також для екоторбин – саме їх ми радимо використовувати.

Для звичайних поліетиленових торбинок є аналогічний лайфхак, що дозволяє скласти їх конверт.

Дивіться відеоінструкцію складання поліетиленових пакетів:

Ще один лайфхак, який полегшить ваше життя, – зручна заміна пакету з пакетами: