Речі з майбутнього: 15 прикладів товарів, які вас здивують
Періодично у кожного з нас виникають ситуації, коли хочеться, щоб у світі щось змінилося і таки винайшли ту чи іншу річ. Хочеться, щоб нам не доводилося виконувати дрібні побутові обов'язки і щоб найближчим часом таку роботу виконував якийсь автоматичний пристрій.
Ідеї 24 зробили для вас добірку унікальних речей, придбавши які ви відчуватимете себе в майбутньому.
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1. Автоматична мішалка для страв під час їх приготування:
2. Засіб для відмивання пензликів від косметики:
3. Bluetooth-трекер, завдяки якому ви тепер не будете постійно шукати ключі, а з легкістю відстежите їх на своєму смартфоні
Фото businessinsider
4. Лійка для душу, яка відображатиме температуру води
Фото funnyist
5. Настільні лампи для близьких людей
Якщо ви далеко від близької людини, покладіть на лампу руку і тоді у того, про кого ви думаєте лампа засяє особливим кольором.
Фото thegrommet
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6. Наволочки, які мають незначну підсвітку і на яких можна малювати спеціальною ручкою
Фото pinterest
7. "Розумна" пляшка, яка своїм "блиманням" буде нагадувати про те, що вам потрібно поповнювати водний баланс
Фото amazon
8. Пристрій, який дозволяє вирощувати рослини без ґрунту: він сам регулює освітлення, нагадує про полив і контролює температурний режим
Фото amazon
9. Світлодіодний світильник для крана: колір показує температурний режим води
Фото amazon
10. Бездротовий кишеньковий проєктор – ніколи не знаєш, в який момент захочеться подивитися фільм
Фото amazon, buzzfeed
11. "Розумна" рамка з картинами, які можуть змінюватися залежно від вашого настрою та інтер'єру
Фото amazon
12. Сонцезахисні окуляри із вмонтованими навушниками
Фото truth88
13. Підсвічувач унітаза, який має датчик руху
Фото buzzfeed
14. Смартфон з електронною сигаретою
Пристрій має два акумулятори, які здатні підзаряджати один одного
Фото lubiteliyablok
15. Лійка для душу, яка фіксує використану кількість води
Залежно від того, скільки води було витрачено, лійка буде світитися різними кольорами.
Фото focus
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