3. Bluetooth-трекер, завдяки якому ви тепер не будете постійно шукати ключі, а з легкістю відстежите їх на своєму смартфоні

Фото businessinsider

4. Лійка для душу, яка відображатиме температуру води

Фото funnyist

5. Настільні лампи для близьких людей

Якщо ви далеко від близької людини, покладіть на лампу руку і тоді у того, про кого ви думаєте лампа засяє особливим кольором.

Фото thegrommet

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6. Наволочки, які мають незначну підсвітку і на яких можна малювати спеціальною ручкою

Фото pinterest

7. "Розумна" пляшка, яка своїм "блиманням" буде нагадувати про те, що вам потрібно поповнювати водний баланс

Фото amazon

8. Пристрій, який дозволяє вирощувати рослини без ґрунту: він сам регулює освітлення, нагадує про полив і контролює температурний режим

Фото amazon

9. Світлодіодний світильник для крана: колір показує температурний режим води

Фото amazon

10. Бездротовий кишеньковий проєктор – ніколи не знаєш, в який момент захочеться подивитися фільм

Фото amazon, buzzfeed

11. "Розумна" рамка з картинами, які можуть змінюватися залежно від вашого настрою та інтер'єру

Фото amazon

12. Сонцезахисні окуляри із вмонтованими навушниками

Фото truth88

13. Підсвічувач унітаза, який має датчик руху

Фото buzzfeed

14. Смартфон з електронною сигаретою

Пристрій має два акумулятори, які здатні підзаряджати один одного

Фото lubiteliyablok

15. Лійка для душу, яка фіксує використану кількість води

Залежно від того, скільки води було витрачено, лійка буде світитися різними кольорами.

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