Периодически у каждого из нас возникают ситуации, когда хочется, чтобы в мире что-то изменилось и все-таки изобрели ту или иную вещь. Хочется, чтобы нам не приходилось выполнять мелкие бытовые обязанности и чтобы в ближайшее время такую работу выполняло какое-то автоматическое устройство.

Идеи 24 сделали для вас подборку уникальных вещей, приобретя которые вы будете чувствовать себя в будущем. Читайте также: 20 вещей, которые вы должны купить, когда разбогатеете 1. Автоматическая мешалка для блюд во время их приготовления: 2. Средство для отмывания кистей от косметики: 3. Bluetooth-трекер, благодаря которому вы теперь не будете постоянно искать ключи, а с легкостью отследите их на своем смартфоне Фото businessinsider 4. Лейка для душа, отражающая температуру воды Фото funnyist 5. Настольные лампы для близких людей Если вы далеко от близкого человека, положите на лампу руку и тогда в того, о ком вы думаете лампа засияет особым цветом. Фото thegrommet Интересно: 15 обычных вещей, которые получили неожиданное улучшение: фото 6. Наволочки, которые имеют незначительную подсветку и на которых можно рисовать специальной ручкой Фото pinterest 7. "Умная" бутылка, которая своим "миганием" будет напоминать о том, что вам нужно пополнять водный баланс Фото amazon 8. Устройство, которое позволяет выращивать растения без почвы: оно само регулирует освещение, напоминает о поливе и контролирует температурный режим Фото amazon 9. Светодиодный светильник для крана: цвет показывает температурный режим воды Фото amazon 10. Беспроводной карманный проектор – никогда не знаешь, в какой момент захочется посмотреть фильм Фото amazon, buzzfeed 11. "Умная" рамка с картинами, которые могут меняться в зависимости от вашего настроения и интерьера Фото amazon 12. Солнцезащитные очки со встроенными наушниками Фото truth88 13. Подсветка унитаза, который имеет датчик движения Фото buzzfeed 14. Смартфон с электронной сигаретой Устройство имеет два аккумулятора, которые способны подзаряжать друг друга Фото lubiteliyablok 15. Лейка для душа, которая фиксирует использованное количество воды В зависимости от того, сколько воды было потрачено, насадка будет светиться. Фото focus