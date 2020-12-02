15 звичайних речей, які отримали несподіване поліпшення: фото
Будь-яку річ можна вдосконалити. Для цього потрібна фантазія, логічне мислення і трішки дизайнерської роботи.
Ідеї 24 зробили для вас добірку речей, які зазнали геніальних змін. Ви будете вражені таким класним вдосконаленням.
Читайте також: 25 геніальних винаходів для дітей, які значно полегшують життя батьків
1. Коробка з молоком, у якій видно рівень рідини
Фото genial
2. Кімната зі стелею у вигляді лабіринту
Фото vocesabia
3. Мухобійка, яка дає останній шанс на життя кожній мусі
Фото barnorama
4. Стільці-пуфики у вигляді гамбургерів
Фото klikabol
5. Тростина у вигляді пилки
Фото minilua
6. Шоколадна ложка для смачних солодких сніданків
Фото pinterest
Цікаво: Посуд, який ви точно захочете мати: 15 креативних фотоідей
7. Оригінальні ручки пивоварні
Фото art.branipick
8. Гігантський навушник, який може стати колонкою
Фото vocesabia
9. Оригінальна велосипедна стійка у вигляді собаки
Фото egyhelyen
10. Попільничка в аеропорту
Фото pinterest
11. Умивальник, у якому відкривати кран потрібно коліном
Фото genialne
12. Місце для "паркування" скейтів
Фото klikabol
13. Ємність, яку одночасно можна використовувати для додавання солі та меленого перцю
Фото barnorama
14. Батарея із поличками для підігріву їжі
Фото pinterest
15. Пенал у вигляді лаваша
Фото klikabol
Поділитися новиною