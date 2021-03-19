6 речей, які мають бути на випадок, якщо у вас заночують гості

Приймати гостей – високе мистецтво. Приязні господарі докладуть усіх зусиль, щоб кожен, хто завітав до них, почувався легко та вільно, наче вдома, і з не меншим комфортом міг заночувати.

Якщо ви точно знаєте, що хтось із запрошених залишиться у вас на ніч, – обов’язково подбайте про те, щоб у вашому домі були ці 6 речей.

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Індивідуальний гігієнічний набір

Після важкого, напруженого дня людині потрібно причепуритись, розслабитися й відпочити. Тож забезпечте своїх гостей усіма засобами для того, щоб вони могли почистити зуби, помитися й здійснити інші важливі гігієнічні процедури.

Підготуйте для кожного гостя індивідуальний гігієнічний набір / Фото Freepik

Снеки та закуски

Щоб запрошені будь-якої миті могли щось перехопити, залиште на кухні або у вітальні снеки, фрукти, овочі чи закуски. Обов'язково повідомте гостей, де ви зберігаєте чай, каву, а також воду чи інші напої.

Подбайте про те, щоб гості в будь-який час могли щось перекусити / Фото Championat

Пароль до Wi-Fi

Сучасна людина навіть у гостях не розлучається зі смартфоном. Тож більшість гостей обов’язково попросить у вас пароль до Wi-Fi. Заздалегідь напишіть чарівне слово на окремому аркуші й розмістіть на видному місці.

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Матеріали для читання

Ви не зможете розважати гостей увесь час, тож радимо розділити цей обов'язок із літературою. Запасіться світовими бестселерами чи просто популярними журналами. Книжки можна також узяти в бібліотеці або позичити у знайомих.

У ваших гостей завжди має бути змога щось почитати / Фото Ffj

Подушки та ковдри

Ви можете не знати, як люблять спати ваші гості. Тому постарайтеся забезпечити кожному з них додаткову ковдру та подушку. Може, комусь із них буде холодно під однією ковдрою чи замало однієї подушки.

Обігрівач або кондиціонер

Залежно від пори року радимо мати в домі обігрівач або кондиціонер. Завдяки цьому кожен гість почуватиметься комфортно навіть у найспекотніший чи найхолодніший час.

Температурний режим для гостей має бути максимально комфортним / Фото Bbc