6 речей, які мають бути на випадок, якщо у вас заночують гості

Джерело:24 канал
Приймати гостей – високе мистецтво. Приязні господарі докладуть усіх зусиль, щоб кожен, хто завітав до них, почувався легко та вільно, наче вдома, і з не меншим комфортом міг заночувати.
Якщо ви точно знаєте, що хтось із запрошених залишиться у вас на ніч, – обов’язково подбайте про те, щоб у вашому домі були ці 6 речей.
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Після важкого, напруженого дня людині потрібно причепуритись, розслабитися й відпочити. Тож забезпечте своїх гостей усіма засобами для того, щоб вони могли почистити зуби, помитися й здійснити інші важливі гігієнічні процедури.
Підготуйте для кожного гостя індивідуальний гігієнічний набір / Фото Freepik
Щоб запрошені будь-якої миті могли щось перехопити, залиште на кухні або у вітальні снеки, фрукти, овочі чи закуски. Обов'язково повідомте гостей, де ви зберігаєте чай, каву, а також воду чи інші напої.
Подбайте про те, щоб гості в будь-який час могли щось перекусити / Фото Championat
Сучасна людина навіть у гостях не розлучається зі смартфоном. Тож більшість гостей обов’язково попросить у вас пароль до Wi-Fi. Заздалегідь напишіть чарівне слово на окремому аркуші й розмістіть на видному місці.
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Ви не зможете розважати гостей увесь час, тож радимо розділити цей обов'язок із літературою. Запасіться світовими бестселерами чи просто популярними журналами. Книжки можна також узяти в бібліотеці або позичити у знайомих.
У ваших гостей завжди має бути змога щось почитати / Фото Ffj
Ви можете не знати, як люблять спати ваші гості. Тому постарайтеся забезпечити кожному з них додаткову ковдру та подушку. Може, комусь із них буде холодно під однією ковдрою чи замало однієї подушки.
Залежно від пори року радимо мати в домі обігрівач або кондиціонер. Завдяки цьому кожен гість почуватиметься комфортно навіть у найспекотніший чи найхолодніший час.
Температурний режим для гостей має бути максимально комфортним / Фото Bbc