Принимать гостей – высокое искусство. Дружелюбные хозяева приложат все усилия, чтобы каждый, кто пришел к ним, чувствовал себя легко и свободно, как дома, и с не меньшим комфортом мог заночевать.

Если вы точно знаете, что кто-то из приглашенных останется у вас на ночь – обязательно позаботьтесь о том, чтобы в вашем доме были эти 6 вещей.

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Индивидуальный гигиенический набор

После тяжелого, напряженного дня каждому нужно расслабиться и отдохнуть. Поэтому обеспечьте своих гостей всеми средствами для того, чтобы они могли почистить зубы, умыться и сделать другие важные гигиенические процедуры.

Подготовьте для каждого гостя индивидуальный гигиенический набор / Фото Freepik

Снеки и закуски

Чтобы гости в любой момент могли перекусить, оставьте на кухне или в гостиной снеки, фрукты, овощи или закуски. Обязательно сообщите гостям, где вы храните чай, кофе, а также воду или другие напитки.

Позаботьтесь о том, чтобы гости в любой момент могли перекусить / Фото Championat

Пароль от Wi-Fi

Современный человек даже в гостях не расстается со смартфоном. Поэтому большинство гостей обязательно попросит у вас пароль от Wi-Fi. Заранее напишите волшебное слово на отдельном листе и разместите на видном месте.

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Материалы для чтения

Вы не сможете развлекать гостей все время, поэтому советуем разделить эту обязанность с литературой. Запаситесь мировыми бестселлерами или просто популярными журналами. Книги можно взять в библиотеке или одолжить у знакомых.

В ваших гостей всегда должна быть возможность что-то почитать / Фото Ffj

Подушки и одеяла

Вы можете не знать, как любят спать ваши гости. Поэтому постарайтесь обеспечить каждому из них дополнительное одеяло и подушку. Может, кому-то из них будет холодно под одним одеялом или мало одной подушки.

Обогреватель или кондиционер

В зависимости от времени года рекомендуется иметь в доме обогреватель или кондиционер. Благодаря этому каждый гость будет чувствовать себя комфортно даже в самое жаркое или холодное время.

Температурный режим для гостей должен быть максимально комфортным / Фото Bbc