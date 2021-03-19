6 вещей, которые должны быть в случае, если у вас заночуют гости
Принимать гостей – высокое искусство. Дружелюбные хозяева приложат все усилия, чтобы каждый, кто пришел к ним, чувствовал себя легко и свободно, как дома, и с не меньшим комфортом мог заночевать.
Источник:24 канал
Если вы точно знаете, что кто-то из приглашенных останется у вас на ночь – обязательно позаботьтесь о том, чтобы в вашем доме были эти 6 вещей.
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Индивидуальный гигиенический набор
После тяжелого, напряженного дня каждому нужно расслабиться и отдохнуть. Поэтому обеспечьте своих гостей всеми средствами для того, чтобы они могли почистить зубы, умыться и сделать другие важные гигиенические процедуры.
Подготовьте для каждого гостя индивидуальный гигиенический набор / Фото Freepik
Снеки и закуски
Чтобы гости в любой момент могли перекусить, оставьте на кухне или в гостиной снеки, фрукты, овощи или закуски. Обязательно сообщите гостям, где вы храните чай, кофе, а также воду или другие напитки.
Позаботьтесь о том, чтобы гости в любой момент могли перекусить / Фото Championat
Пароль от Wi-Fi
Современный человек даже в гостях не расстается со смартфоном. Поэтому большинство гостей обязательно попросит у вас пароль от Wi-Fi. Заранее напишите волшебное слово на отдельном листе и разместите на видном месте.
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Материалы для чтения
Вы не сможете развлекать гостей все время, поэтому советуем разделить эту обязанность с литературой. Запаситесь мировыми бестселлерами или просто популярными журналами. Книги можно взять в библиотеке или одолжить у знакомых.
В ваших гостей всегда должна быть возможность что-то почитать / Фото Ffj
Подушки и одеяла
Вы можете не знать, как любят спать ваши гости. Поэтому постарайтесь обеспечить каждому из них дополнительное одеяло и подушку. Может, кому-то из них будет холодно под одним одеялом или мало одной подушки.
Обогреватель или кондиционер
В зависимости от времени года рекомендуется иметь в доме обогреватель или кондиционер. Благодаря этому каждый гость будет чувствовать себя комфортно даже в самое жаркое или холодное время.
Температурный режим для гостей должен быть максимально комфортным / Фото Bbc
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