Простий спосіб для швидкого очищення тертки: відеолайфхак

Досить часто подрібнюючи на тертці певні продукти, вона забруднюється настільки, що відмити її практично неможливо. У таких випадках є два рішення: витратити багато часу на миття або скористатися класним лайфхаком і швидко звільнитися від побутових справ.

Ми підготували декілька корисних порад, завдяки яким ви будете витрачати значно менше часу на кухні. Тепер вам не доведеться докладати багато зусиль для миття тертки.

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Для того, щоб після натирання терка була мінімально забруднена, перед процесом тертя злегка змастіть її олією. Особливо це зручно, якщо доведеться натирати сир м’яких сортів. До речі, для зручності натирання плавленого сирка його варто покласти в морозильну камеру на декілька хвилин.

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Після натирання потрібного вам продукту використайте сиру картоплю. Завдяки її ви зможете трохи прочистити усі дірки в терці, яку вичистити можна, злегка постукавши по твердій поверхні.

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Після цього тертку ополосніть водою. Якщо вам не вдалося повністю відмити кухонний прилад, використайте чисту зубну щітку. Це класний спосіб відчистити навіть найменші терки.

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