Мы подготовили несколько полезных советов, благодаря которым вы будете тратить значительно меньше времени на кухне. Теперь вам не придется прилагать много усилий для мытья терки.

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Для того чтобы после натирания терка была минимально загрязнена, перед процессом трения слегка смажьте ее маслом. Особенно это удобно, если придется натирать сыр мягких сортов. Кстати, для удобства натирания плавленого сырка его следует положить в морозильную камеру на несколько минут.

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После натирания нужного вам продукта используйте сырой картофель. Благодаря ему вы сможете немного прочистить все дыры в терке, которую вычистить можно, слегка постучав по твердой поверхности.

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После этого терку ополосните водой. Если вам не удалось полностью отмыть кухонный прибор, используйте чистую зубную щетку. Это классный способ очистить даже самые маленькие терки.

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