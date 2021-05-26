Приготуйте оригінальні фруктово-ягідні коктейлі на основі Soplica, які подарують приємну прохолоду та наповнять позитивом будь-яку зустріч!
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Коктейль "Fruit inspiration"
Вибухове поєднання персика та білого вина у сонячному коктейлі з Soplica Pigwowa зарядить драйвом усю компанію!
Коктейль "Fruit inspiration" / Фото Soplica
Інгредієнти:
- Soplica Pigwowa – 30 мл
- біле вино – 60 мл
- персикове пюре – 30 гр
- лимонний сік 15 мл
- нектар персика 1 ч.л.
- лід
- гілочка розмарину та скибка персика для прикраси
Приготування:
- Заповніть шейкер льодом і додайте вино, персикове пюре, Soplica Pigwowa, лимонний сік, нектар персика і добре потрясіть.
- Процідіть коктейль через стрейнер у велику склянку, наповнену льодом.
- Прикрасьте коктейль скибкою персика і гілочкою розмарину.
- Подавайте.
Коктейль "Квітуча вишня"
Оригінальний вишуканий коктейль на основі Soplica Wisniowa та бренді з нотками свіжої вишні зробить відпочинок по-справжньому незабутнім.
Коктейль "Квітуча вишня" / Фото Soplica
Інгредієнти:
- Soplica Wisniowa – 20 мл
- лимонний сік – 15 мл
- бренді – 15 мл
- гренадин – 1 ч.л.
- вишні – 2 шт.
- лід
Приготування:
- Наповніть шейкер льодом.
- Змішайте усі інгредієнти у шейкері та струсіть.
- Наповніть келих напоєм.
- Прикрасьте вишнями.
- Подавайте.
Коктейль "Raspberry dreams"
Здивуйте друзів неймовірним міксом соковитого лимона та стиглої малини у коктейлі на основі Soplica Cytryna Malina, який зачарує п'янким ароматом з присмаком свіжості.
Коктейль "Raspberry dreams" / Фото Soplica
Інгредієнти:
- Soplica Cytryna Malina – 60 мл
- тонік – 120 мл
- лимон – 3 скибочки
- малина – 30 г
- лід в кубиках
Приготування:
- Наповніть склянку кубиками льоду доверху.
- Додайте Soplica та тонік і перемішайте.
- Прикрасьте малиною та скибочками лимону.
- Подавайте.
Ідеальні травневі коктейлі готові!