Приготуйте оригінальні фруктово-ягідні коктейлі на основі Soplica, які подарують приємну прохолоду та наповнять позитивом будь-яку зустріч!

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Коктейль "Fruit inspiration"

Вибухове поєднання персика та білого вина у сонячному коктейлі з Soplica Pigwowa зарядить драйвом усю компанію!

Коктейль "Fruit inspiration" / Фото Soplica

Інгредієнти:

  • Soplica Pigwowa – 30 мл
  • біле вино – 60 мл
  • персикове пюре – 30 гр
  • лимонний сік 15 мл
  • нектар персика 1 ч.л.
  • лід
  • гілочка розмарину та скибка персика для прикраси

Приготування:

  1. Заповніть шейкер льодом і додайте вино, персикове пюре, Soplica Pigwowa, лимонний сік, нектар персика і добре потрясіть.
  2. Процідіть коктейль через стрейнер у велику склянку, наповнену льодом.
  3. Прикрасьте коктейль скибкою персика і гілочкою розмарину.
  4. Подавайте.

Коктейль "Квітуча вишня"

Оригінальний вишуканий коктейль на основі Soplica Wisniowa та бренді з нотками свіжої вишні зробить відпочинок по-справжньому незабутнім.

Коктейль "Квітуча вишня" / Фото Soplica

Інгредієнти:

  • Soplica Wisniowa – 20 мл
  • лимонний сік – 15 мл
  • бренді – 15 мл
  • гренадин – 1 ч.л.
  • вишні – 2 шт.
  • лід

Приготування:

  1. Наповніть шейкер льодом.
  2. Змішайте усі інгредієнти у шейкері та струсіть.
  3. Наповніть келих напоєм.
  4. Прикрасьте вишнями.
  5. Подавайте.

Коктейль "Raspberry dreams"

Здивуйте друзів неймовірним міксом соковитого лимона та стиглої малини у коктейлі на основі Soplica Cytryna Malina, який зачарує п'янким ароматом з присмаком свіжості.

Коктейль "Raspberry dreams" / Фото Soplica

Інгредієнти:

  • Soplica Cytryna Malina – 60 мл
  • тонік – 120 мл
  • лимон – 3 скибочки
  • малина – 30 г
  • лід в кубиках

Приготування:

  1. Наповніть склянку кубиками льоду доверху.
  2. Додайте Soplica та тонік і перемішайте.
  3. Прикрасьте малиною та скибочками лимону.
  4. Подавайте.

Ідеальні травневі коктейлі готові!