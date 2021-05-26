Приготуйте оригінальні фруктово-ягідні коктейлі на основі Soplica, які подарують приємну прохолоду та наповнять позитивом будь-яку зустріч!

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Коктейль "Fruit inspiration"

Вибухове поєднання персика та білого вина у сонячному коктейлі з Soplica Pigwowa зарядить драйвом усю компанію!

Коктейль "Fruit inspiration" / Фото Soplica

Інгредієнти:

Soplica Pigwowa – 30 мл

– 30 мл біле вино – 60 мл

персикове пюре – 30 гр

лимонний сік 15 мл

нектар персика 1 ч.л.

лід

гілочка розмарину та скибка персика для прикраси

Приготування:

Заповніть шейкер льодом і додайте вино, персикове пюре, Soplica Pigwowa, лимонний сік, нектар персика і добре потрясіть. Процідіть коктейль через стрейнер у велику склянку, наповнену льодом. Прикрасьте коктейль скибкою персика і гілочкою розмарину. Подавайте.

Коктейль "Квітуча вишня"

Оригінальний вишуканий коктейль на основі Soplica Wisniowa та бренді з нотками свіжої вишні зробить відпочинок по-справжньому незабутнім.

Коктейль "Квітуча вишня" / Фото Soplica

Інгредієнти:

Soplica Wisniowa – 20 мл

– 20 мл лимонний сік – 15 мл

бренді – 15 мл

гренадин – 1 ч.л.

вишні – 2 шт.

лід

Приготування:

Наповніть шейкер льодом. Змішайте усі інгредієнти у шейкері та струсіть. Наповніть келих напоєм. Прикрасьте вишнями. Подавайте.

Коктейль "Raspberry dreams"

Здивуйте друзів неймовірним міксом соковитого лимона та стиглої малини у коктейлі на основі Soplica Cytryna Malina, який зачарує п'янким ароматом з присмаком свіжості.

Коктейль "Raspberry dreams" / Фото Soplica

Інгредієнти:

Soplica Cytryna Malina – 60 мл

– 60 мл тонік – 120 мл

лимон – 3 скибочки

малина – 30 г

лід в кубиках

Приготування:

Наповніть склянку кубиками льоду доверху. Додайте Soplica та тонік і перемішайте. Прикрасьте малиною та скибочками лимону. Подавайте.

Ідеальні травневі коктейлі готові!

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