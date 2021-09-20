Продукти, які варто їсти холодними: ця добірка вас здивує

Часто ми звикли розігрівати їжу, адже тоді вона вважається смачнішою. Проте деякі продукти все ж варто вживати холодними.

Дієтолог Антьє Гал переконує, що деякі холодні продукти можуть принести більше користі чи завдати менше шкоди для фігури. Тож ділимось з вами списком того, що не варто гріти.

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Ці продукти варто їсти холодними



Які продукти краще не гріти / Фото Unsplash

Першими у списку будуть продукти, які містять крохмаль, а саме рис, макарони та картопля. Дієтолог пояснює, що холодний крохмаль засвоюється в організмі як клітковина. В такому випадку ці продукти будуть корисними для мікрофлори кишківника та регулювання рівня цукру в крові.

Коли продукти холодні, крохмаль в них виробляється як продукт розкладання. Це позитивно впливає на кишкову флору, регулює рівень цукру в крові і навіть може допомогти вам схуднути,

– пояснює Антьє Гал.



Рис не варто розігрівати / Фото Unsplash

Повторний розігрів рису, макаронів та картоплі значно зменшує їхню користь. Тому краще вживати їх одразу після приготування, або ж холодними. До списку продуктів, які не варто гріти також відносять:

м'ясо;

шпинат;

листя салату і зелень;

фрукти та ягоди;

гриби;

грудне молоко.

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