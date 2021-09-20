Продукти, які варто їсти холодними: ця добірка вас здивує
Джерело:Focus
Часто ми звикли розігрівати їжу, адже тоді вона вважається смачнішою. Проте деякі продукти все ж варто вживати холодними.
Дієтолог Антьє Гал переконує, що деякі холодні продукти можуть принести більше користі чи завдати менше шкоди для фігури. Тож ділимось з вами списком того, що не варто гріти.
Цікаво знати Смачні десерти з найкращих українських макаронів: що приготувати для всієї родини
Ці продукти варто їсти холодними
Які продукти краще не гріти / Фото Unsplash
Першими у списку будуть продукти, які містять крохмаль, а саме рис, макарони та картопля. Дієтолог пояснює, що холодний крохмаль засвоюється в організмі як клітковина. В такому випадку ці продукти будуть корисними для мікрофлори кишківника та регулювання рівня цукру в крові.
Коли продукти холодні, крохмаль в них виробляється як продукт розкладання. Це позитивно впливає на кишкову флору, регулює рівень цукру в крові і навіть може допомогти вам схуднути,
– пояснює Антьє Гал.
Рис не варто розігрівати / Фото Unsplash
Повторний розігрів рису, макаронів та картоплі значно зменшує їхню користь. Тому краще вживати їх одразу після приготування, або ж холодними. До списку продуктів, які не варто гріти також відносять:
- м'ясо;
- шпинат;
- листя салату і зелень;
- фрукти та ягоди;
- гриби;
- грудне молоко.
Дізнайтесь Оновлюємо осінній раціон: що має бути у холодильнику та як харчуватися за методом тарілки