Диетолог Антье Гал утверждает, что некоторые холодные продукты могут принести больше пользы или нанести меньше вреда для фигуры. Поэтому делимся с вами списком того, что не стоит греть.
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Эти продукты следует есть холодными
Какие продукты лучше не греть / Фото Unsplash
Первыми в списке будут продукты, содержащие крахмал, а именно рис, макароны и картофель. Диетолог объясняет, что холодный крахмал усваивается в организме как клетчатка. В таком случае эти продукты будут полезными для микрофлоры кишечника и регулирования уровня сахара в крови.
Когда продукты холодные, крахмал в них производится как продукт разложения. Это положительно влияет на кишечную флору, регулирует уровень сахара в крови и даже может помочь вам похудеть,
– объясняет Антье Гал.
Рис не стоит разогревать / Фото Unsplash
Повторный разогрев риса, макарон и картофеля значительно уменьшает их пользу. Поэтому лучше употреблять их сразу после приготовления, или холодными. В список продуктов, которые не стоит греть также относят:
- мясо;
- шпинат;
- листья салата и зелень;
- фрукты и ягоды;
- грибы;
- грудное молоко.
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