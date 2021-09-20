Диетолог Антье Гал утверждает, что некоторые холодные продукты могут принести больше пользы или нанести меньше вреда для фигуры. Поэтому делимся с вами списком того, что не стоит греть.

Интересно знать Вкусные десерты из лучших украинских макарон: что приготовить для всей семьи

Эти продукты следует есть холодными



Какие продукты лучше не греть / Фото Unsplash

Первыми в списке будут продукты, содержащие крахмал, а именно рис, макароны и картофель. Диетолог объясняет, что холодный крахмал усваивается в организме как клетчатка. В таком случае эти продукты будут полезными для микрофлоры кишечника и регулирования уровня сахара в крови.

Когда продукты холодные, крахмал в них производится как продукт разложения. Это положительно влияет на кишечную флору, регулирует уровень сахара в крови и даже может помочь вам похудеть,

– объясняет Антье Гал.



Рис не стоит разогревать / Фото Unsplash

Повторный разогрев риса, макарон и картофеля значительно уменьшает их пользу. Поэтому лучше употреблять их сразу после приготовления, или холодными. В список продуктов, которые не стоит греть также относят:

мясо;

шпинат;

листья салата и зелень;

фрукты и ягоды;

грибы;

грудное молоко.