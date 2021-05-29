Деякі з цих товарів після покупки ми одразу відправляли в холодне місце, а це призводило до швидкого псування та викидання їх у смітник. У нашій добірці товари, які не варто зберігати в холодильнику.

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1. Екзотичні фрукти

Низькі температури в холодильнику спричиняють процес гниття екзотичних фруктів. Водночас під час гниття виділяються особливі гази, які є небезпечними для нашого здоров'я. В ідеалі такі фрукти потрібно загорнути в папір і зберігати при кімнатній температурі.

Екзотичні фрукти краще зберігати при кімнатній температурі / Фото Childrenart

2. Яблука та груші

Під час зберігання в холодильнику ці фрукти виділяють етилен, який скорочує час зберігання не лише яблук та груш, а й інших фруктів, які знаходяться в холодильнику.

3. Гарбузові

Кабачки, гарбузи, патисони, цукіні та інші гарбузові краще зберігати в коморі без упаковки. Низькі температури та відсутність повітря призводить до м'якості продуктів і до появи цвілі.

Гарбузові потрібно зберігати в коморі / Фото Comfy

4. Помідори та баклажани

Зберігаючи водовмісні овочі при низьких температурах, існує велика ймовірність, що на помідорах та баклажанах швидко почнуть з'являтися темні плями, які свідчать про початок процесу гниття. В ідеалі такі овочі потрібно зберігати в кошику при кімнатній температурі.

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5. Ріпчаста цибуля

Не варто зберігати в холодильнику ріпчасту цибулю. Низькі температури руйнують волокнисту структуру, роблять цибулю м'якою і сприяють появі цвілі. Окрім цього, всі продукти в холодильнику можуть натягнутися цибулевим запахом.

Ріпчасту цибулю варто зберігати в кошику в коморі / Фото Depositphotos

6. Оливкова олія

Основною причиною, через яку не варто зберігати оливкову олію при низьких температурах є погіршення її смакових якостей. В ідеалі пляшечку з олією краще поставити при кімнатній температурі в темному місці.

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7. Шоколад

Зберігаючи шоколад в холодильнику, будьте готові до того, що на цей продукт чекає кристалізація, поява конденсату та "сивини". Це негативно позначається на смакових та ароматичних властивостях і псує вигляд солодощів.

Не зберігайте шоколад в холодильнику / Фото Ugra-news

8. Банани

Волога та холод сприяють процесу гниття і погіршують смакові характеристики товару. В ідеалі банани потрібно зберігати в підвішеному стані в темному місці при кімнатній температурі.

9. Мед

При низьких температурах біохімічні речовини продукту зазнають руйнування. Тому продукт автоматично перестає бути корисним. Зберігати варто у сухій темній тумбочці.

Зберігайте мед у темному місці / Фото Mimazy

10. Кава

При низьких температурах кава змінює свої смакові та ароматичні властивості. Окрім цього, вона має насичений запах, який можуть увібрати інші продукти.

Каву не варто зберігати в холодильнику / Фото Gemini