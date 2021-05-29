Некоторые из этих товаров после покупки мы сразу отправляли в холодное место, а это приводило к быстрой порче и выбрасыванию их в мусорное ведро. В нашей подборке товары, которые не следует хранить в холодильнике.

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1. Экзотические фрукты

Низкие температуры в холодильнике вызывают процесс гниения экзотических фруктов. В то же время во время гниения выделяются особые газы, которые опасны для нашего здоровья. В идеале такие фрукты нужно завернуть в бумагу и хранить при комнатной температуре.

Экзотические фрукты лучше хранить при комнатной температуре / Фото Childrenart

2. Яблоки и груши

При хранении в холодильнике эти фрукты выделяют этилен. Он сокращает время хранения не только яблок и груш, но и других фруктов, которые находятся в холодильнике.

3. Тыквенные

Кабачки, тыква, патиссоны, цукини и другие тыквенные лучше хранить в кладовке без упаковки. Низкие температуры и отсутствие воздуха приводит к мягкости продуктов и к появлению плесени.

Тыквенные нужно хранить в кладовке / Фото Comfy

4. Помидоры и баклажаны

Сохраняя водосодержащие овощи при низких температурах, существует большая вероятность, что на помидорах и баклажанах быстро начнут появляться темные пятна, свидетельствующие о начале процесса гниения. В идеале такие овощи нужно хранить в корзине при комнатной температуре.

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5. Репчатый лук

Не стоит хранить в холодильнике репчатый лук. Низкие температуры разрушают волокнистую структуру, делают лук мягким и способствуют появлению плесени. Кроме этого, все продукты в холодильнике могут натянуться луковым запахом.

Репчатый лук следует хранить в корзине в кладовке / Фото Depositphotos

6. Оливковое масло

Основной причиной, по которой не стоит хранить оливковое масло при низких температурах является ухудшение ее вкусовых качеств. В идеале бутылочку с маслом лучше поставить при комнатной температуре в темном месте.

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7. Шоколад

Сохраняя шоколад в холодильнике, будьте готовы к тому, что на этот продукт ждет кристаллизация, появление конденсата и "налета". Это негативно сказывается на вкусовых и ароматических свойствах и портит вид сладостей.

Не храните шоколад в холодильнике / Фото Rgazeta

8. Бананы

Влага и холод способствуют процессу гниения и ухудшают вкусовые характеристики продукта. В идеале бананы нужно хранить в подвешенном состоянии в темном месте при комнатной температуре.

9. Мед

При низких температурах биохимические вещества продукта испытывают разрушения. Поэтому продукт автоматически перестает быть полезным. Хранить следует в сухой темной тумбочке.

Храните мед в темном месте / Фото Mimazy

10. Кофе

При низких температурах кофе меняет свои вкусовые и ароматические свойства. Кроме этого, он имеет насыщенный запах, который могут вобрать другие продукты.

Кофе не следует хранить в холодильнике / Фото Gemini