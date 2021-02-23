Про що вони думали, коли це робили: 10 вчинків, в яких важко знайти логіку

Джерело:24 канал
Іноді люди приймають рішення і виконують дії, яким дуже важко знайти логічне пояснення. Це стосується ремонтних робіт, а також звичайних побутових справ. У результаті виходить щось таке, що або призводить до сумних наслідків, або просто веселить усіх навколо.
Ми зробили для вас добірку фото, які викличуть у вас посмішку або змусять задуматися, про що насправді думали майстри під час виконання тієї чи іншої роботи.
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Фото pressa.tv
Фото pikabu
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