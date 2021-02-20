Незалежно від того, скільки нам років, ми все одно полюбляємо мультфільми компанії Волта Діснея. Тому відомий графічний дизайнер та ілюстратор Луїджі Кемо створив серію малюнків, у яких показує, що навіть найбрутальніші чоловіки іноді відправляються у світ дитинства.

Ці зображення брутальні та милі, вони викличуть усмішку в кожного. Читайте також: 15 речей для тих, хто любить їсти і … мультфільми Disney: фото 1. Ці маленькі цуценята люблять обійматися Фото kartinnay-galerey 2. З ним ранок проходив би значно веселіше Фото trinixy 3. "Як добре проводити час з другом" Фото 24warez 4. "Так нормально? Я не потягнув гриву?" Фото noticias.caracoltv 5. З такою компанією сумно ніколи не буде Фото pinterest Цікаво: Рентгенівські знімки, які здивували навіть лікарів: вражаючі фото 6. "Зате ми вдвох" Фото 24warez 7. Жарт, який ніколи не втратить своєї актуальності Фото prohandmade 8. "У вас вогнику не знайдеться?" Фото zhuanlan.zhihu 9. Трішки магії не завадить Фото tettybetty 10. Усучаснена версія мультика Фото buzzly