Иногда люди принимают решения и выполняют действия, которым очень трудно найти логическое объяснение. Это касается ремонтных работ, а также обычных бытовых дел. В результате получается что-то такое, что, либо приводит к печальным последствиям, либо просто веселит всех вокруг.

Мы сделали для вас подборку фото, которые вызовут у вас улыбку или заставят задуматься, о чем на самом деле думали мастера при выполнении той или иной работы. Читайте также: Эти фото заполонили интернет, но оказались фейками 1. Зато водитель сэкономил на заказе специального транспорта Фото pressa.tv 2. Так это горка или лестница? Фото pikabu 3. "Идеальное" место для солнечной батареи Фото klikabol 4. О комфорте владельцы этого здания точно не подумали Фото twitter 5. Наверное, теперь этот включатель по назначению не используют Фото storyfox Интересно: Брутально, но мило: оригинальные фото мужчин с персонажами Disney 6. И ремонтировать не нужно Фото pikabu 7. Зато цветы красивые возле пандуса Фото chetkieprikol 8. Гениальное решение проблемы со столбом Фото chetkieprikol 9. О лестнице они, вероятно, не слышали Фото klikabol 10. Решили немного краски сэкономить, ведь и так все понятно Фото figyelj