Іноді люди приймають рішення і виконують дії, яким дуже важко знайти логічне пояснення. Це стосується ремонтних робіт, а також звичайних побутових справ. У результаті виходить щось таке, що або призводить до сумних наслідків, або просто веселить усіх навколо.

Ми зробили для вас добірку фото, які викличуть у вас посмішку або змусять задуматися, про що насправді думали майстри під час виконання тієї чи іншої роботи. Читайте також: Ці фото заполонили інтернет, але виявилися фейками 1. Зате водій зекономив на замовленні спеціального транспорту Фото pressa.tv 2. То це гірка чи сходи? Фото pikabu 3. "Ідеальне" місце для сонячної батареї Фото klikabol 4. Про комфорт власники цієї будівлі точно не подумали Фото twitter 5. Мабуть, тепер цей перемикач за призначенням не використають Фото storyfox Цікаво: Брутально, але мило: оригінальні фото чоловіків з персонажами Disney 6. І ремонтувати не потрібно Фото pikabu 7. Зате квіти красиві біля пандуса Фото chetkieprikol 8. Геніальне розв'язання проблеми зі стовпом Фото chetkieprikol 9. Про драбину вони, певно, не чули Фото klikabol 10. Вирішили трішки фарби зекономити, бо ж і так все зрозуміло Фото figyelj