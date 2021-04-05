Як розважається природа: 14 фото, що вразять навіть незворушного

Джерело:24 канал
Періодично планета Земля нагадує людству, що всі ми – лише крихітні піщинки у вирі вічності. Спостерігаючи, як матінка-природа жартує й бешкетує, ловиш себе на думці: краще її не гнівати – помста буде жорсткою.
На фото, які ми для вас підготували, видно, наскільки несподіваними можуть бути вчинки природи і наскільки безсилими є люди в деяких ситуаціях.
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