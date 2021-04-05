Как развлекается природа: 14 фото, которые впечатлят даже самого невозмутимого
Периодически планета Земля напоминает человечеству, что все мы – лишь крохотные песчинки в вихре вечности. Наблюдая, как матушка-природа шутит и бесчинствует, ловишь себя на мысли: лучше ее не злить – ответка будет жесткой.
Источник:24 канал
На фото, которые мы для вас подготовили, видно, насколько неожиданными могут быть поступки природы и насколько бессильны люди в некоторых ситуациях.
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1. Да, да, вам не показалось – там столько снега
Фото funnyjunk
2. Ровная линия снега в Огайо
Фото reddit
3. Нет, это не картина Ван Гога, это трава в саду после дождя
Фото pholder
4. Один дождливый день в Ирландии
Фото funnyjunk
5. Деревья, уничтожены циклоном "Ксавьер"
Фото cameralabs
6. Радужный купол в Австралии
Фото menshairstylesguide
7. Скрученные облака на Камчатке
Фото pikabu
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8. Ураган "Мэтью" немного изменил облик улицы
Фото dnevnik
9. Забавная ситуация
Фото pholder
10. Кажется, Apple теперь сотрудничает с компанией по выращиванию деревьев
Фото reddit
11. Жуткий вид
Фото reddit
12. Перелив радуги
Фото reppiced.appspot
13. Нет, это не конец света. Это небо после урагана "Офелия"
Фото funnyjunk
14. Яблоневый сад после урагана
Фото funnyjunk
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