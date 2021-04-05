Периодически планета Земля напоминает человечеству, что все мы – лишь крохотные песчинки в вихре вечности. Наблюдая, как матушка-природа шутит и бесчинствует, ловишь себя на мысли: лучше ее не злить – ответка будет жесткой.

На фото, которые мы для вас подготовили, видно, насколько неожиданными могут быть поступки природы и насколько бессильны люди в некоторых ситуациях. Читайте также: 10 примеров того, как человек живет в гармонии с природой 1. Да, да, вам не показалось – там столько снега Фото funnyjunk 2. Ровная линия снега в Огайо Фото reddit 3. Нет, это не картина Ван Гога, это трава в саду после дождя Фото pholder 4. Один дождливый день в Ирландии Фото funnyjunk 5. Деревья, уничтожены циклоном "Ксавьер" Фото cameralabs 6. Радужный купол в Австралии Фото menshairstylesguide 7. Скрученные облака на Камчатке Фото pikabu Интересно: 10 вещей, покупая которые мы заботимся об экологии 8. Ураган "Мэтью" немного изменил облик улицы Фото dnevnik 9. Забавная ситуация Фото pholder 10. Кажется, Apple теперь сотрудничает с компанией по выращиванию деревьев Фото reddit 11. Жуткий вид Фото reddit 12. Перелив радуги Фото reppiced.appspot 13. Нет, это не конец света. Это небо после урагана "Офелия" Фото funnyjunk 14. Яблоневый сад после урагана Фото funnyjunk