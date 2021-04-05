Періодично планета Земля нагадує людству, що всі ми – лише крихітні піщинки у вирі вічності. Спостерігаючи, як матінка-природа жартує й бешкетує, ловиш себе на думці: краще її не гнівати – помста буде жорсткою.

На фото, які ми для вас підготували, видно, наскільки несподіваними можуть бути вчинки природи і наскільки безсилими є люди в деяких ситуаціях. Читайте також: 10 прикладів того, як людина живе в гармонії з природою 1. Так, так, вам не здалося – там таки стільки снігу Фото funnyjunk 2. Рівна лінія снігу в Огайо Фото reddit 3. Ні, це не картина Ван Гога, це трава в саду після дощу Фото pholder 4. Одного дощового дня в Ірландії Фото funnyjunk 5. Дерева, знищені циклоном "Ксав'єр" Фото cameralabs 6. Веселковий купол в Австралії Фото menshairstylesguide 7. Скручені хмари на Камчатці Фото pikabu Цікаво: 10 речей, купуючи які ми дбаємо про екологію 8. Ураган "Метью" трохи змінив вигляд вулиці Фото dnevnik 9. Кумедна ситуація Фото pholder 10. Здається, Apple тепер співпрацює з компанією по вирощуванню дерев Фото reddit 11. Моторошний вигляд Фото reddit 12. Перелив веселки Фото reppiced.appspot 13. Ні, це не кінець світу. Це небо після урагану "Офелія" Фото funnyjunk 14. Яблуневий сад після урагану Фото funnyjunk