Щодня людина, сама того не помічаючи, завдає шкоди довкіллю. Тим часом, якби ми хоч іноді стежили за своїми діями, планеті стало б легше дихати.

Почнімо з малого – з відмови від неекологічних предметів, передусім від одноразової упаковки та ще 9 речей, які можна легко замінити екологічнішою альтернативою.

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1. Індивідуальні багаторазові стакани для кави, чаю та інших напоїв

Фото Posudaguide

2. Контейнери для їжі

Їх можна й слід використовувати як тару не лише для домашніх обідів, які ви берете на роботу. Це корисна річ при купівлі будь-яких страв "із собою". Просто попросіть продавця запаковувати замовлення не в одноразовий посуд, а у ваш контейнер.

Купуючи їжу "із собою", використовуйте свій контейнер / Фото techcult

3. Металеві соломинки для коктейлів

Фото Zeero

4. Екосумки та екомішечки

Фото Shafa

5. Бамбукові зубні щітки

Фото Rhizomestore

6. Багаторазові диски, патчі та гігієнічні палички

Фото Lunnitsa

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7. Багаторазові серветки

Фото Tarlini

8. Розсипний чай

Заварювати пакетований досить зручно, але неекологічно. Пакетики від чаю не переробляються, до того ж вони містять пластик, а отже, шкодять не лише довкіллю, а й вашому здоров'ю.

Екологічна альтернатива пакетованому чаю – розсипний чай / Фото Ivan-chay

9. Губки та мочалки

Віддавайте перевагу мочалкам та губкам, виготовленим з люфи.

Фото Makeup

10. Скляні контейнери та пляшки

Купуйте продукти на вагу, а потім зберігайте їх у спеціальних контейнерах чи пляшках. Так ви зменшите використання пластику.

Використовуйте скляні контейнери та пляшки / Фото Lifestyle.segodnya