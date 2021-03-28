Дбати про довкілля – обов’язок кожної сучасної людини. Але не всі це розуміють, тому дуже часто шкодять природі – як своїми вчинками, так і бездіяльністю.

Ми дібрали для вас кілька чудових фото. Вони дають надію на те, що людство не знищить свою планету. Читайте також: 20 перемог природи у двобої з цивілізацією: вражаючі фото 1. Дерево стало окрасою подвір’я Фото ba-bamail 2. У будь-якій ситуації можна отримати бажаний результат, не завдаючи при цьому шкоди пригороді Фото reddit 3. Зелені паркувальні лінії Фото dropi 4. Гравіювання замість наліпок – чудова екологічна альтернатива стікерам Фото figyelj 5. Старий паркан, перероблений у вмісткі ящики Фото hahaski Цікаво: 10 речей, купуючи які ми дбаємо про екологію 6. Офісна будівля з контейнерів Фото pinterest 7. Мініатюрні тарілки із сухого пресованого листя Фото corriere 8. Чашки з кавової гущі Фото reddit 9. Акваріум, зроблений зі старого комп'ютера Фото barnorama 10. Одноразовий посуд з бананового листя для десертів Фото corriere