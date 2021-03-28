10 прикладів того, як людина живе в гармонії з природою
Дбати про довкілля – обов’язок кожної сучасної людини. Але не всі це розуміють, тому дуже часто шкодять природі – як своїми вчинками, так і бездіяльністю.
Джерело:24 канал
Ми дібрали для вас кілька чудових фото. Вони дають надію на те, що людство не знищить свою планету.
Читайте також: 20 перемог природи у двобої з цивілізацією: вражаючі фото
1. Дерево стало окрасою подвір’я
Фото ba-bamail
2. У будь-якій ситуації можна отримати бажаний результат, не завдаючи при цьому шкоди пригороді
Фото reddit
3. Зелені паркувальні лінії
Фото dropi
4. Гравіювання замість наліпок – чудова екологічна альтернатива стікерам
Фото figyelj
5. Старий паркан, перероблений у вмісткі ящики
Фото hahaski
Цікаво: 10 речей, купуючи які ми дбаємо про екологію
6. Офісна будівля з контейнерів
Фото pinterest
7. Мініатюрні тарілки із сухого пресованого листя
Фото corriere
8. Чашки з кавової гущі
Фото reddit
9. Акваріум, зроблений зі старого комп'ютера
Фото barnorama
10. Одноразовий посуд з бананового листя для десертів
Фото corriere
Поділитися новиною