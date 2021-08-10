Правильне харчування на тиждень: смачні та прості ідеї від тренерки

Здоровий спосіб життя, який став модним протягом останніх років, – це не просто слова. Це шлях до хорошого самопочуття та відмінної форми.

Правильне харчування відіграє тут одну з головних ролей. Як повинен виглядати раціон протягом тижня – розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Правильне харчування на 7 днів

Марина Боржемська назвала кілька варіантів для кожного прийому їжі. Щодня ви можете вибирати один з них. Таким чином ваше меню протягом тижня буде не лише смачним, але й різноманітним.

Сніданок:

Вівсяна каша;

сирна запіканка;

відварене яйце і кисломолочний сир.

Перший перекус:

Кефір або йогурт і 2 хлібці;

кефір з ягодами;

жменя горіхів;

тост з цільнозернового хліба та авокадо.

Не забувайте про розмір порції / Фото Pixabay

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Обід:

Овочевий суп і рагу з куркою;

уха та овочі-гриль з рибою;

курячі фрикадельки та салат з капустою і зеленим горошком;

відварне м'ясо і салат з буряком, чорносливом і горіхами.

Другий перекус:

Запечене яблуко;

банан і яблуко.

Вечеря:

Теплий салат з телятиною;

куряча грудка з морквою і зеленим горошком;

тушкована капуста з зеленим горошком;

запечена цвітна капуста;

грецький салат.

Пам'ятайте, що щодня вибираєте один варіант із запропонованих для кожного прийому їжі.