Правильне харчування на тиждень: смачні та прості ідеї від тренерки

10 серпня 2021 , 18:36
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Джерело:

інстаграм Марини Боржемської

Здоровий спосіб життя, який став модним протягом останніх років, – це не просто слова. Це шлях до хорошого самопочуття та відмінної форми.

Правильне харчування відіграє тут одну з головних ролей. Як повинен виглядати раціон протягом тижня – розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Правильне харчування на 7 днів

Марина Боржемська назвала кілька варіантів для кожного прийому їжі. Щодня ви можете вибирати один з них. Таким чином ваше меню протягом тижня буде не лише смачним, але й різноманітним.

Сніданок:

  • Вівсяна каша;
  • сирна запіканка;
  • відварене яйце і кисломолочний сир.

Перший перекус:

  • Кефір або йогурт і 2 хлібці;
  • кефір з ягодами;
  • жменя горіхів;
  • тост з цільнозернового хліба та авокадо.

Не забувайте про розмір порції / Фото Pixabay

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Обід:

  • Овочевий суп і рагу з куркою;
  • уха та овочі-гриль з рибою;
  • курячі фрикадельки та салат з капустою і зеленим горошком;
  • відварне м'ясо і салат з буряком, чорносливом і горіхами.

Другий перекус:

  • Запечене яблуко;
  • банан і яблуко.

Вечеря:

  • Теплий салат з телятиною;
  • куряча грудка з морквою і зеленим горошком;
  • тушкована капуста з зеленим горошком;
  • запечена цвітна капуста;
  • грецький салат.

Пам'ятайте, що щодня вибираєте один варіант із запропонованих для кожного прийому їжі.

 

Автор: Наталя Бережна