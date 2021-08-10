Правильное питание играет здесь одну из главных ролей. Как должен выглядеть рацион в течение недели – рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Правильное питание на 7 дней
Марина Боржемская назвала несколько вариантов для каждого приема пищи. Каждый день вы можете выбирать один из них. Таким образом ваше меню в течение недели будет не только вкусным, но и разнообразным.
Завтрак:
- Овсяная каша;
- творожная запеканка;
- отварное яйцо и творог.
Первый перекус:
- Кефир или йогурт и 2 хлебца;
- кефир с ягодами;
- горсть орехов;
- тост из цельнозернового хлеба и авокадо.
Не забывайте о размере порции / Фото Pixabay
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Обед:
- Овощной суп и рагу с курицей;
- уха и овощи-гриль с рыбой;
- куриные фрикадельки и салат с капустой и зеленым горошком;
- отварное мясо и салат со свеклой, черносливом и орехами.
Второй перекус:
- Запеченное яблоко;
- банан и яблоко.
Ужин:
- Теплый салат с телятиной;
- куриная грудка с морковью и зеленым горошком;
- тушеная капуста с зеленым горошком;
- запеченная цветная капуста;
- греческий салат.
Помните, что ежедневно выбираете один вариант из предложенных для каждого приема пищи.