Правильное питание играет здесь одну из главных ролей. Как должен выглядеть рацион в течение недели – рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Правильное питание на 7 дней

Марина Боржемская назвала несколько вариантов для каждого приема пищи. Каждый день вы можете выбирать один из них. Таким образом ваше меню в течение недели будет не только вкусным, но и разнообразным.

Завтрак:

Овсяная каша;

творожная запеканка;

отварное яйцо и творог.

Первый перекус:

Кефир или йогурт и 2 хлебца;

кефир с ягодами;

горсть орехов;

тост из цельнозернового хлеба и авокадо.

Не забывайте о размере порции / Фото Pixabay

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Обед:

Овощной суп и рагу с курицей;

уха и овощи-гриль с рыбой;

куриные фрикадельки и салат с капустой и зеленым горошком;

отварное мясо и салат со свеклой, черносливом и орехами.

Второй перекус:

Запеченное яблоко;

банан и яблоко.

Ужин:

Теплый салат с телятиной;

куриная грудка с морковью и зеленым горошком;

тушеная капуста с зеленым горошком;

запеченная цветная капуста;

греческий салат.

Помните, что ежедневно выбираете один вариант из предложенных для каждого приема пищи.