Замінити можна не лише молоко, але й сир та сметану. Як це правильно зробити – розповіла дієтологиня та нутриціологиня Тетяна Батин.

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Молочка не заходить або необхідно від неї відмовитись, а так хочеться смаків, емоцій… Шукаємо заміну. Заміна не завжди повноцінна за складом, але можлива, і це допомога мозку пережити відмову й отримати задоволення, пробуючи щось ще,

– зазначила Батин.

Чим замінити молоко

Пити можна воду або ж мінеральну столову воду. У каву можна підібрати альтернативу: кокосове, мигдальне, вівсяне, гречане, макове чи соєве молоко. Для випічки можна також використовувати воду, рослинне молоко або ж банан.

Усім відомо, що харчування має бути якісним. Макаронні вироби "Тая" – це 100% натуральний продукт без будь-яких домішок та барвників. Вони чудово тримають форму і не розварюються, тому сподобаються навіть найвимогливішим поціновувачам макаронів.

Чим замінити твердий сир

соєвий сир тофу;

конопельний сир тофу, урда, місо;

крем-сир із фундука та кокосу;

сир із кеш'ю;

кокосовий сир;

фреш-сир з цільного кокоса та соєвого молока.

Для хліба можна використовувати кокосові сири зі смаком моцарели, м'який тофу. Також можна розглянути такі варіанти, як авокадо, гуакамоле, песто без пармезану та кабачкова ікра.

Тофу – смачна альтернатива сиру / Фото Pixabay

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Чим замінити кисломолочний сир

Зелена гречка. За словами дієтологині, її потрібно замочити на ніч та перемолоти у блендері. Туди ж можна додати ягоди та ваніль.

Тофу (шовковистий, десертний, м'який). З нього можна готувати смачні сирники.

Пшоно (теж підійде для сирників).

Чим замінити сметану

До страв можна додавати домашній майонез, у салати – оливкову та лляну олію, тахіні, кокосовий та соєвий соуси, гуакамоле.

Альтернатива йогурту:

кокосовий йогурт;

соєвий;

чіа-пудинг на рослинному молоці.

Чим замінити масло

Тут теж є кілька варіантів: масло гхі (без казеїну та лактози), кокосове масло, кокосова манна та рослинні олії.

Усі ці заміни не однакові за складом та на смак, але це добра альтернатива для тих, хто хоче вирішити проблеми зі шкірою, з СПКЯ, з інсулінорезистентністю, з харчовою непереносимістю, з алергічними захворюваннями,

– наголосила Тетяна Батин.