Правильне харчування відіграє тут одну з головних ролей. Як повинен виглядати раціон протягом тижня – розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Правильне харчування на 7 днів
Марина Боржемська назвала кілька варіантів для кожного прийому їжі. Щодня ви можете вибирати один з них. Таким чином ваше меню протягом тижня буде не лише смачним, але й різноманітним.
Сніданок:
- Вівсяна каша;
- сирна запіканка;
- відварене яйце і кисломолочний сир.
Перший перекус:
- Кефір або йогурт і 2 хлібці;
- кефір з ягодами;
- жменя горіхів;
- тост з цільнозернового хліба та авокадо.
Не забувайте про розмір порції / Фото Pixabay
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Обід:
- Овочевий суп і рагу з куркою;
- уха та овочі-гриль з рибою;
- курячі фрикадельки та салат з капустою і зеленим горошком;
- відварне м'ясо і салат з буряком, чорносливом і горіхами.
Другий перекус:
- Запечене яблуко;
- банан і яблуко.
Вечеря:
- Теплий салат з телятиною;
- куряча грудка з морквою і зеленим горошком;
- тушкована капуста з зеленим горошком;
- запечена цвітна капуста;
- грецький салат.
Пам'ятайте, що щодня вибираєте один варіант із запропонованих для кожного прийому їжі.