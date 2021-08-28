Правильне харчування: перелік продуктів для походу в супермаркет

28 серпня 2021 , 13:32
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Джерело:

інстаграм wowbody slim

У сучасному світі дуже багато людей прагнуть вести здоровий спосіб життя і правильно харчуватися. Для цього слід заздалегідь планувати свій раціон.

Ідеальний варіант – вибирати продукти чітко за списком. Що слід купити у супермаркеті – розповіли в проєкті wowbody slim, авторами якого є фітнес-тренерки Аніта Луценко та Юлія Богдан.

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Що купувати в супермаркеті

Про корисну їжу є 2 міфи: несмачна або дорога. Вщент розбиваємо обидва,
– відзначили фітнес-тренерки.

Білки

  • яйця (курячі, перепелині);
  • нежирне м'ясо (курка, індичка, телятина, кролик, перепілка);
  • риба (хек, минтай, тріска, тунець, дорадо, сібас, судак, короп);
  • печінка (куряча, яловича) та інші субпродукти;
  • морепродукти (креветки, мідії, кальмари, гребінці);
  • бобові (сочевиця, нут, горох, квасоля, маш);
  • молочні продукти середньої жирності (творог 5 – 9%, молоко, натуральний йогурт без добавок, кефір, сметана 15%).
Спагеті зі шпинатом та вершками, макарони по-флотськи, а, може, просто спіральки з сезонними овочами чи сиром? Ми не знаємо, чим ви доповнюєте макарони. Але впевнені, що продукцію бренду "Тая" оцінить кожен!

Клітковина

  • овочі (броколі, спаржа, морква, буряк, гриби, капуста свіжа або квашена, зелені листові
  • овочі, огірки, помідори, перець і інші);
  • зелень (кінза, кріп, петрушка, базилік, чебрець, м'ята та інші);
  • фрукти (яблуко, груша, апельсин, персик, абрикос та інші);
  • ягоди (полуниця, малина, ожина, лохина, кавун і інші).

Купуйте продукти чітко за списком – так ви зможете контролювати раціон / Фото Pixabay

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Корисні жири

  • рослинні олії (оливкова, кунжутна, льняна, соняшникова та інші);
  • вершкове масло (82,5%);
  • сири (фета, бринза, моцарела, адигейський, голландський, гауда й інші);
  • горіхи (волоський, кеш'ю, мигдаль, фундук, кедровий);
  • кунжут, насіння (лляне, гарбузове, чіа);
  • авокадо;
  • жирна риба (сьомга, лосось, скумбрія, оселедець).

Складні вуглеводи

  • каші (гречка, рис, вівсянка довгого варіння, пшоняна, пшенична, кукурудзяна, ячна, кус
  • кус, кіноа, булгур;
  • макарони з твердих сортів пшениці;
  • хліб (бездріжджовий, цільнозерновий), лаваш, хлібці;
  • картопля, батат, топінамбур.

Завдяки цьому списку продуктів ви зможете завжди підтримувати в себе у відмінній формі й не купувати зайвого.

Автор: Наталя Бережна