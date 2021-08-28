Правильне харчування: перелік продуктів для походу в супермаркет

У сучасному світі дуже багато людей прагнуть вести здоровий спосіб життя і правильно харчуватися. Для цього слід заздалегідь планувати свій раціон.

Ідеальний варіант – вибирати продукти чітко за списком. Що слід купити у супермаркеті – розповіли в проєкті wowbody slim, авторами якого є фітнес-тренерки Аніта Луценко та Юлія Богдан.

Цікаво Скільки макаронів з'їдають українці і як обрати якісний продукт

Що купувати в супермаркеті

Про корисну їжу є 2 міфи: несмачна або дорога. Вщент розбиваємо обидва,

– відзначили фітнес-тренерки.

Білки

яйця (курячі, перепелині);

нежирне м'ясо (курка, індичка, телятина, кролик, перепілка);

риба (хек, минтай, тріска, тунець, дорадо, сібас, судак, короп);

печінка (куряча, яловича) та інші субпродукти;

морепродукти (креветки, мідії, кальмари, гребінці);

бобові (сочевиця, нут, горох, квасоля, маш);

молочні продукти середньої жирності (творог 5 – 9%, молоко, натуральний йогурт без добавок, кефір, сметана 15%).

Клітковина

овочі (броколі, спаржа, морква, буряк, гриби, капуста свіжа або квашена, зелені листові

овочі, огірки, помідори, перець і інші);

зелень (кінза, кріп, петрушка, базилік, чебрець, м'ята та інші);

фрукти (яблуко, груша, апельсин, персик, абрикос та інші);

ягоди (полуниця, малина, ожина, лохина, кавун і інші).

Спагеті зі шпинатом та вершками, макарони по-флотськи, а, може, просто спіральки з сезонними овочами чи сиром? Ми не знаємо, чим ви доповнюєте макарони. Але впевнені, що продукцію брендуоцінить кожен!

Купуйте продукти чітко за списком – так ви зможете контролювати раціон / Фото Pixabay

Корисно 10 пунктів, з яких слід почати схуднення

Корисні жири

рослинні олії (оливкова, кунжутна, льняна, соняшникова та інші);

вершкове масло (82,5%);

сири (фета, бринза, моцарела, адигейський, голландський, гауда й інші);

горіхи (волоський, кеш'ю, мигдаль, фундук, кедровий);

кунжут, насіння (лляне, гарбузове, чіа);

авокадо;

жирна риба (сьомга, лосось, скумбрія, оселедець).

Складні вуглеводи

каші (гречка, рис, вівсянка довгого варіння, пшоняна, пшенична, кукурудзяна, ячна, кус

кус, кіноа, булгур;

макарони з твердих сортів пшениці;

хліб (бездріжджовий, цільнозерновий), лаваш, хлібці;

картопля, батат, топінамбур.

Завдяки цьому списку продуктів ви зможете завжди підтримувати в себе у відмінній формі й не купувати зайвого.