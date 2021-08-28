Правильне харчування: перелік продуктів для походу в супермаркет
Джерело:інстаграм wowbody slim
У сучасному світі дуже багато людей прагнуть вести здоровий спосіб життя і правильно харчуватися. Для цього слід заздалегідь планувати свій раціон.
Ідеальний варіант – вибирати продукти чітко за списком. Що слід купити у супермаркеті – розповіли в проєкті wowbody slim, авторами якого є фітнес-тренерки Аніта Луценко та Юлія Богдан.
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Що купувати в супермаркеті
Про корисну їжу є 2 міфи: несмачна або дорога. Вщент розбиваємо обидва,
– відзначили фітнес-тренерки.
Білки
- яйця (курячі, перепелині);
- нежирне м'ясо (курка, індичка, телятина, кролик, перепілка);
- риба (хек, минтай, тріска, тунець, дорадо, сібас, судак, короп);
- печінка (куряча, яловича) та інші субпродукти;
- морепродукти (креветки, мідії, кальмари, гребінці);
- бобові (сочевиця, нут, горох, квасоля, маш);
- молочні продукти середньої жирності (творог 5 – 9%, молоко, натуральний йогурт без добавок, кефір, сметана 15%).
Клітковина
- овочі (броколі, спаржа, морква, буряк, гриби, капуста свіжа або квашена, зелені листові
- овочі, огірки, помідори, перець і інші);
- зелень (кінза, кріп, петрушка, базилік, чебрець, м'ята та інші);
- фрукти (яблуко, груша, апельсин, персик, абрикос та інші);
- ягоди (полуниця, малина, ожина, лохина, кавун і інші).
Купуйте продукти чітко за списком – так ви зможете контролювати раціон / Фото Pixabay
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Корисні жири
- рослинні олії (оливкова, кунжутна, льняна, соняшникова та інші);
- вершкове масло (82,5%);
- сири (фета, бринза, моцарела, адигейський, голландський, гауда й інші);
- горіхи (волоський, кеш'ю, мигдаль, фундук, кедровий);
- кунжут, насіння (лляне, гарбузове, чіа);
- авокадо;
- жирна риба (сьомга, лосось, скумбрія, оселедець).
Складні вуглеводи
- каші (гречка, рис, вівсянка довгого варіння, пшоняна, пшенична, кукурудзяна, ячна, кус
- кус, кіноа, булгур;
- макарони з твердих сортів пшениці;
- хліб (бездріжджовий, цільнозерновий), лаваш, хлібці;
- картопля, батат, топінамбур.
Завдяки цьому списку продуктів ви зможете завжди підтримувати в себе у відмінній формі й не купувати зайвого.