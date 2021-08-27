Для цього слід визначити перші кроки. З чого почати схуднення – розповіла нутриціологиня Ольга Усенко.
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З чого почати схуднення
- Відмовтеся від солодкої води. Це дозволить зменшити кількість рідких калорій і швидких вуглеводів.
- Введіть нову звичку – гуляйте в парку годину вранці чи ввечері. Це дозволить витратити калорії й поліпшити кровообіг в нижніх кінцівках.
- Вечеряйте не пізніше, ніж за 3 години до сну.
- Обов'язково снідайте – це відмінний спосіб почати здоровий спосіб життя. Сніданок запустить травну систему вранці й дасть заряд на весь день. Крім того, ви зможете контролювати апетит протягом дня.
- Забудьте про ліфт – це просте рішення підвищить активність протягом дня.
Правильний підхід дозволить швидше побачити результат / Фото Pixabay
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- Вживайте алкоголь не частіше ніж раз на тиждень. Вибирайте натуральні напої (неміцні).
- Приберіть з раціону ковбаси та сосиски. У цих продуктах міститься натрій і холестерин. Вибирайте цілісні продукти (м'ясо, птицю, рибу).
- Шукайте заміну звичним солодощам – вибирайте корисні варіанти.
- Масаж. За словами Ольги Усенко, "це може бути як розслабляючий масаж, так і інтенсивний".
- Ходіть пішки на роботу або в магазин – так ви збільшите активність.
Рух, догляд, більш здоровий раціон – це те, що потрібно кожному з нас,
– резюмувала нутриціологиня.
Текст публікації Ольги Усенко:
Якщо ти хочеш з чогось почати свій шлях схуднення, але не знаєш, з чого, то цей список дій для тебе.
Не треба їх робити відразу усі. Почни з чогось одного, доведи до автоматизму і приступай до наступного пункту.
1. Відмова від солодкої води та напоїв з цукром – таким чином ми знизимо споживання рідких калорій і швидких вуглеводів, які ми зазвичай не помічаємо.
2. Годинна прогулянка в парку (вранці або ввечері) – прогулянка в парку допоможе витратити калорії, находити кроки, поліпшити кровообіг у нижніх кінцівках, наповнити організм чистим киснем, що своєю чергою може добре впливати на процес спалювання жирів.
3. Вечеряти не пізніше, ніж за 3 години до сну – їжа перед сном заважає нам висипатися, порушує вироблення певних гормонів, провокує неправильне травлення і проблеми зі шлунково-кишковим трактом.
4. Почати снідати – якщо ви ще не снідаєте, то це відмінний варіант для переходу на здоровий спосіб життя. Сніданок допомагає запустити травну систему вранці й дає нам темп на весь день. Сніданок допомагає заповнити енергію, витрачену за ніч. Поснідавши, нам легше контролювати апетит протягом дня. Снідайте протягом години після пробудження і результат не змусить себе чекати.
5. Перестати користуватися ліфтом – це легка практика, яка допоможе збільшити активність протягом дня.
6. Обмежити алкоголь до 1 разу на тиждень і залишити тільки натуральні неміцні варіанти.
7. Прибрати з раціону ковбаси та сосиски – такі продукти багаті натрієм і холестерином, а їх склад – зазвичай загадка і хімічна таблиця. Нам для схуднення краще вибирати цільні продукти: птиця/м'ясо/субпродукти.
8. Перехід зі звичайного солодкого на альтернативні варіанти – це допоможе знизити споживання глюкози та відкриє нові смаки й варіанти більш здорових солодощів.
9. Масаж – це може бути як розслабляючий масаж, так і інтенсивний масаж. У будь-якому випадку це необхідно всім нам для мінімізації застоїв у тілі.
10. Похід пішки з роботи або похід у магазин без машини – збільшення не тренувальної активності допоможе швидше досягати результату.
Рух, догляд, більш здоровий раціон – це те, що потрібно кожному з нас.