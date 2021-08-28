Идеальный вариант – выбирать продукты четко по списку. Что следует купить в супермаркете – рассказали в проекте wowbody slim, авторами которого являются фитнес-тренеры Анита Луценко и Юлия Богдан.

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Что покупать в супермаркете

Про полезную еду есть 2 мифа: невкусная или дорогая. Вдребезги разбиваем оба,
– отметили фитнес-тренеры.

Белки

  • яйца (куриные, перепелиные);
  • нежирное мясо (курица, индейка, телятина, кролик, перепелка);
  • рыба (хек, минтай, треска, тунец, дорадо, сибас, судак, карп);
  • печень (куриная, говяжья) и другие субпродукты;
  • морепродукты (креветки, мидии, кальмары, гребешки);
  • бобовые (чечевица, нут, горох, фасоль, маш);
  • молочные продукты средней жирности (творог 5 – 9%, молоко, натуральный йогурт без добавок, кефир, сметана 15%).

Клетчатка

  • овощи (брокколи, спаржа, морковь, свекла, грибы, капуста свежая или квашеная, зеленые листовые овощи, огурцы, помидоры, перец и другие);
  • зелень (кинза, укроп, петрушка, базилик, тимьян, мята и другие);
  • фрукты (яблоко, груша, апельсин, персик, абрикос и другие);
  • ягоды (клубника, малина, ежевика, голубика, арбуз и другие).

Покупайте продукты четко по списку – так вы сможете контролировать рацион / Фото Pixabay

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Полезные жиры

  • растительные масла (оливковое, кунжутное, льняное, подсолнечное и другие);
  • сливочное масло (82,5%);
  • сыры (фета, брынза, моцарелла, адыгейский, голландский, гауда и другие);
  • орехи (грецкий, кешью, миндаль, фундук, кедровый);
  • кунжут, семена (льняные, тыквенные, чиа);
  • авокадо;
  • жирная рыба (семга, лосось, скумбрия, селедка).

Сложные углеводы

  • каши (гречка, рис, овсянка долгой варки, пшенная, пшеничная, кукурузная, ячневая, кус-кус, киноа, булгур);
  • макароны из твердых сортов пшеницы;
  • хлеб (бездрожжевой, цельнозерновой), лаваш, хлебцы;
  • картофель, батат, топинамбур.

Благодаря этому списку продуктов вы сможете всегда поддерживать в себя в отличной форме и не покупать лишнего.