Идеальный вариант – выбирать продукты четко по списку. Что следует купить в супермаркете – рассказали в проекте wowbody slim, авторами которого являются фитнес-тренеры Анита Луценко и Юлия Богдан.
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Что покупать в супермаркете
Про полезную еду есть 2 мифа: невкусная или дорогая. Вдребезги разбиваем оба,
– отметили фитнес-тренеры.
Белки
- яйца (куриные, перепелиные);
- нежирное мясо (курица, индейка, телятина, кролик, перепелка);
- рыба (хек, минтай, треска, тунец, дорадо, сибас, судак, карп);
- печень (куриная, говяжья) и другие субпродукты;
- морепродукты (креветки, мидии, кальмары, гребешки);
- бобовые (чечевица, нут, горох, фасоль, маш);
- молочные продукты средней жирности (творог 5 – 9%, молоко, натуральный йогурт без добавок, кефир, сметана 15%).
Клетчатка
- овощи (брокколи, спаржа, морковь, свекла, грибы, капуста свежая или квашеная, зеленые листовые овощи, огурцы, помидоры, перец и другие);
- зелень (кинза, укроп, петрушка, базилик, тимьян, мята и другие);
- фрукты (яблоко, груша, апельсин, персик, абрикос и другие);
- ягоды (клубника, малина, ежевика, голубика, арбуз и другие).
Покупайте продукты четко по списку – так вы сможете контролировать рацион / Фото Pixabay
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Полезные жиры
- растительные масла (оливковое, кунжутное, льняное, подсолнечное и другие);
- сливочное масло (82,5%);
- сыры (фета, брынза, моцарелла, адыгейский, голландский, гауда и другие);
- орехи (грецкий, кешью, миндаль, фундук, кедровый);
- кунжут, семена (льняные, тыквенные, чиа);
- авокадо;
- жирная рыба (семга, лосось, скумбрия, селедка).
Сложные углеводы
- каши (гречка, рис, овсянка долгой варки, пшенная, пшеничная, кукурузная, ячневая, кус-кус, киноа, булгур);
- макароны из твердых сортов пшеницы;
- хлеб (бездрожжевой, цельнозерновой), лаваш, хлебцы;
- картофель, батат, топинамбур.
Благодаря этому списку продуктов вы сможете всегда поддерживать в себя в отличной форме и не покупать лишнего.